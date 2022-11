Need for Speed Unbound – zwiastun edycji Palace pokazuje kilka ujęć z rozgrywki

Gracze, którzy zdecydują się na zakup droższej wersji, otrzymają wcześniejszy dostęp do najnowszej odsłony serii Need for Speed.

W zeszłym tygodniu Electronic Arts oraz deweloperzy ze studia Criterion Games opublikowali materiał wideo z Need for Speed Unbound, który został poświęcony systemowi personalizacji samochodów. Tymczasem twórcy oraz wydawca postanowili przypomnieć graczom o możliwości zamówienia droższej edycji najnowszej odsłony serii i opublikowali zwiastun, w którym nie zabrakło miejsca dla kilku nowych fragmentów rozgrywki. Całość znajdziecie na dole wiadomości. Need for Speed Unbound Palace Edition zapewni wcześniejszy dostęp do produkcji Za Need for Speed Unbound w wersji Palace Edition użytkownicy komputerów osobistych będą musieli zapłacić 349,90 złotych. Natomiast posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S muszą przygotować odpowiednio 389 złotych oraz 399,90 złotych. Gracze, którzy zdecydują się na kupno wspomnianej edycji, otrzymają bonusy do zamówień przedpremierowych w postaci dodatkowego efektu jazdy, tablicy rejestracyjnej, grafiki na baner i naklejkę oraz 150 tysięcy dolarów (wirtualna waluta) do wykorzystania w trybie wieloosobowym.



Zgodnie z przekazanymi informacjami Palace Edition zapewni dodatkowo wcześniejszy dostęp do Need for Speed Unbound, dzięki czemu gracze będą mogli rozpocząć swoją przygodę ze wspomnianą produkcją już 29 listopada. Dodatkowo posiadacze wspomnianej wersji otrzymają: cztery zmodyfikowane samochody (BMW M3 Evolution II '88, Mercedes-AMG G63 '17, Mercedes-AMG GT Black '20 i Volkswagen Golf GTI '76);

wyjątkowe efekty jazdy Palace;

różne dekale Palace i tablica rejestracyjna „Palifornia”;

pozę postaci Tri-Ferg i grafikę Palace na baner;

specjalny pakiet odzieży zawierający 20 elementów.

Need for Speed Unbound zadebiutuje na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 2 grudnia. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry, a także z pełną listą samochodów, które będą dostępne w nadchodzącej odsłonie serii Need for Speed.