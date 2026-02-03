Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard uchyla rąbka tajemnicy. Nowa postać w Overwatch 2 zapowiada kolejny wielki przełom

Jakub Piwoński
2026/02/03 10:30
Domina może być jedną z kilku dużych nowości, które Blizzard szykuje dla graczy jeszcze w tym roku.

Blizzard ponownie rozpala wyobraźnię fanów Overwatch 2. W najnowszej zapowiedzi popularnego sieciowego shootera ujawniono nową postać o imieniu Domina, która – choć oficjalnie nie została jeszcze potwierdzona jako grywalna bohaterka – nosi wszelkie znamiona jednej z najbliższych nowości w grze. To wyczekiwana sprawa dla społeczności, która od tygodni wypatruje sygnałów dotyczących kolejnych herosów.

Overwatch
Overwatch

Overwatch 2 z nową postacią?

Domina pojawiła się w krótkim opowiadaniu zatytułowanym The Upper Hand, opublikowanym przez Blizzard. Historia skupia się na rozmowie Vendetty z Vairą Singhanią, nową wiceprezes Vishkar Corporation – organizacji doskonale znanej graczom dzięki powiązaniom z Symmetrą i Lifeweaverem. W materiałach towarzyszących zapowiedzi postać została jednak podpisana pseudonimem Domina, co natychmiast wzbudziło spekulacje. Bohaterka ma unikalny wygląd, własny przydomek, a także aktorkę głosową, co w świecie Overwatcha bardzo rzadko bywa przypadkowe.

Z opisu fabularnego wynika, że Domina korzysta z zaawansowanej technologii twardego światła oraz posiada dodatkowe, mechaniczne ramiona, co od razu przywodzi na myśl potencjał gameplayowy. Wielu fanów uważa, że może to być trzeci nowy bohater, który trafi do Overwatch 2 jeszcze w tym roku.

GramTV przedstawia:

Ujawnienie postaci jest elementem szerszej ofensywy zapowiedzi Blizzarda. Studio ogłosiło harmonogram specjalnych prezentacji poświęconych swoim grom, a już 4 lutego odbędzie się Overwatch Spotlight, podczas którego zapowiedziano duże ogłoszenia, aktualizacje rozgrywki i spojrzenie w przyszłość gry. To jednak tylko początek – Blizzard zapowiada, że takich pokazów będzie w tym roku więcej, a Overwatch 2 ma być jednym z kluczowych punktów tej strategii. Wszystko wskazuje na to, że Domina to dopiero fragment większego planu, a nadchodzące miesiące mogą przynieść fanom shootera wyjątkowo dużo nowości.

Źródło:https://gamerant.com/overwatch-2-new-hero-tease-domina-vishkar/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




