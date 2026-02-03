Blizzard uchyla rąbka tajemnicy. Nowa postać w Overwatch 2 zapowiada kolejny wielki przełom

Domina może być jedną z kilku dużych nowości, które Blizzard szykuje dla graczy jeszcze w tym roku.

Blizzard ponownie rozpala wyobraźnię fanów Overwatch 2. W najnowszej zapowiedzi popularnego sieciowego shootera ujawniono nową postać o imieniu Domina, która – choć oficjalnie nie została jeszcze potwierdzona jako grywalna bohaterka – nosi wszelkie znamiona jednej z najbliższych nowości w grze. To wyczekiwana sprawa dla społeczności, która od tygodni wypatruje sygnałów dotyczących kolejnych herosów.

Overwatch 2 z nową postacią?

Domina pojawiła się w krótkim opowiadaniu zatytułowanym The Upper Hand, opublikowanym przez Blizzard. Historia skupia się na rozmowie Vendetty z Vairą Singhanią, nową wiceprezes Vishkar Corporation – organizacji doskonale znanej graczom dzięki powiązaniom z Symmetrą i Lifeweaverem. W materiałach towarzyszących zapowiedzi postać została jednak podpisana pseudonimem Domina, co natychmiast wzbudziło spekulacje. Bohaterka ma unikalny wygląd, własny przydomek, a także aktorkę głosową, co w świecie Overwatcha bardzo rzadko bywa przypadkowe.