Czy warto czekać na World of Warcraft: Midnight? Blizzard podgrzewa atmosferę i zapowiada rozwój gry

Nadchodzi World of Warcraft: Midnight i porcja nowości
Studio ujawniło plany nie tylko dotyczące samego dodatku Midnight, ale również dalszego wsparcia dla World of Warcraft Classic. Gracze mogą spodziewać się nowej zawartości inspirowanej m.in. Burning Crusade oraz Mists of Pandaria, co potwierdza, że Blizzard nie zamierza zwalniać tempa także w przypadku klasycznej wersji MMO.
Blizzard zapowiedział również testowanie nowego podejścia do rajdów. Studio chce eksperymentować z mniejszymi rajdami opartymi na pojedynczym bossie, pojawiającymi się częściej niż dotychczas. Jeden z takich rajdów, planowany w patchu 12.1.5, ma być bezpośrednio powiązany z główną linią fabularną dodatku. W tej samej aktualizacji pojawią się także rozbudowane labirynty – większe wersje znanych mini-dungeonów z The War Within.
Kolejne aktualizacje przyniosą nowe lokacje, podziemia i bossów, a równolegle rozwijany będzie system mieszkań. Blizzard potwierdził też, że BlizzCon odbędzie się 12 września, co zapowiada kolejną porcję informacji o przyszłości MMO. Premiera World of Warcraft: Midnight zaplanowana jest na noc z 2 na 3 marca, natomiast posiadacze edycji Epic rozpoczną przygodę już 27 lutego.
