Czy warto czekać na World of Warcraft: Midnight? Blizzard podgrzewa atmosferę i zapowiada rozwój gry

Nowe rozszerzenie WoW zapowiada się na najbardziej rozbudowane od lat.

Blizzard zapowiedział niedawno serię dużych prezentacji, podczas których ma odsłonić przyszłość swoich najważniejszych marek. Na liście znalazły się World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone oraz Diablo, a jako pierwszy na warsztat trafił kultowy MMORPG. Pokaz poświęcony World of Warcraft: Midnight przyniósł konkretne informacje i – co najważniejsze – szczegółową roadmapę rozwoju gry na najbliższe miesiące. Nadchodzi World of Warcraft: Midnight i porcja nowości Studio ujawniło plany nie tylko dotyczące samego dodatku Midnight, ale również dalszego wsparcia dla World of Warcraft Classic. Gracze mogą spodziewać się nowej zawartości inspirowanej m.in. Burning Crusade oraz Mists of Pandaria, co potwierdza, że Blizzard nie zamierza zwalniać tempa także w przypadku klasycznej wersji MMO.

Jednym z filarów Midnight będzie długo wyczekiwana przez społeczność funkcja własnych domów. To element, o który gracze zabiegali od lat, a teraz ma stać się integralną częścią rozgrywki. Na tym jednak nowości się nie kończą. W aktualizacji 12.0.5 do gry trafi m.in. tryb inspirowany zabawą w chowanego, znany jako prop hunt, który ma wprowadzić do WoW-a lżejszy, bardziej rozrywkowy akcent.

Blizzard zapowiedział również testowanie nowego podejścia do rajdów. Studio chce eksperymentować z mniejszymi rajdami opartymi na pojedynczym bossie, pojawiającymi się częściej niż dotychczas. Jeden z takich rajdów, planowany w patchu 12.1.5, ma być bezpośrednio powiązany z główną linią fabularną dodatku. W tej samej aktualizacji pojawią się także rozbudowane labirynty – większe wersje znanych mini-dungeonów z The War Within. Kolejne aktualizacje przyniosą nowe lokacje, podziemia i bossów, a równolegle rozwijany będzie system mieszkań. Blizzard potwierdził też, że BlizzCon odbędzie się 12 września, co zapowiada kolejną porcję informacji o przyszłości MMO. Premiera World of Warcraft: Midnight zaplanowana jest na noc z 2 na 3 marca, natomiast posiadacze edycji Epic rozpoczną przygodę już 27 lutego.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









