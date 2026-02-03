Zaloguj się lub Zarejestruj

Powrót jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci World of Warcraft staje się faktem. Co na to fani?

Jakub Piwoński
2026/02/03 13:30
0
0

Blizzard zapewnia, że historia bohaterki nadal będzie się rozwijać, mimo że jej powrót w Midnight może podzielić graczy.

Sylvanas Windrunner wraca do Azeroth w ramach nowej kampanii Midnight. Dotychczas uwięziona w mrocznym wymiarze zwanym The Maw, zostaje poproszona przez młodego bohatera Aratora o powrót, aby pomóc powstrzymać potężne zagrożenie przy Sunwell. Jej powrót wywołuje mieszane reakcje – część fanów cieszy się na możliwość ponownego zobaczenia kultowej postaci, inni wciąż krytykują jej wcześniejsze losy w dodatku Shadowlands i obawiają się kontrowersji wokół dalszej historii.

Sylvanas Windrunner
Sylvanas Windrunner

Sylvanas Windrunner wraca do World of Warcraft

Co ważne, Blizzard podkreśla, że nie planuje zmieniać charakteru Sylvanas. Projektanci gry, Maria Hamilton i Jay Hwang, podkreślają, że historia bohaterki będzie spójna i przemyślana, tak aby jej działania miały sens w świecie gry. Gracze mogą spodziewać się, że Sylvanas pojawi się w specjalnym lochu o nazwie Windrunner Spire, a także w kolejnych częściach wątku fabularnego World Soul Saga. Twórcy jednocześnie chcą brać pod uwagę opinie graczy, bo Sylvanas jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w World of Warcraft – jej decyzje i wcześniejsze czyny budzą silne emocje i ożywione dyskusje w społeczności.

GramTV przedstawia:

Czym ta postać zapracowała sobie na taki status? Sylvanas Windrunner to skomplikowana postać, która od lat wywołuje podziały wśród graczy. W dodatku Shadowlands jej działania były częściowo tłumaczone manipulacją potężnego przeciwnika, Jailera, co ograniczyło jej samodzielność i sprawiło, że wielu fanów krytykowało kierunek fabularny. Teraz Blizzard chce przywrócić bohaterce pełnię charakteru i pozwolić jej prowadzić własną historię, niezależnie od wcześniejszych kontrowersji i podziałów w społeczności gry.

Część fanów patrzy na jej powrót z ostrożnym optymizmem. Twórcy obiecują, że historia Sylvanas jeszcze się nie skończy i mogą w niej pojawić się nowe wątki, które pokażą bohaterkę w pełniejszym świetle. Na razie to tylko zapowiedzi. O tym jaki kierunek faktycznie obiorą twórcy dowiemy się gdy zagramy w wyczekiwany dodatek do słynnego MMORPG Blizzarda, który zadebiutuje już w marcu.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/world-of-warcraft/sylvanas-windrunner-midnight-return-interview

Tagi:

News
Blizzard
mmo
Blizzard Entertainment
World of Warcraft
MMORPG
postacie z gier
postać
World of Warcraft: Midnight
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112