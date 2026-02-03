Powrót jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci World of Warcraft staje się faktem. Co na to fani?

Blizzard zapewnia, że historia bohaterki nadal będzie się rozwijać, mimo że jej powrót w Midnight może podzielić graczy.

Sylvanas Windrunner wraca do Azeroth w ramach nowej kampanii Midnight. Dotychczas uwięziona w mrocznym wymiarze zwanym The Maw, zostaje poproszona przez młodego bohatera Aratora o powrót, aby pomóc powstrzymać potężne zagrożenie przy Sunwell. Jej powrót wywołuje mieszane reakcje – część fanów cieszy się na możliwość ponownego zobaczenia kultowej postaci, inni wciąż krytykują jej wcześniejsze losy w dodatku Shadowlands i obawiają się kontrowersji wokół dalszej historii.

Sylvanas Windrunner wraca do World of Warcraft

Co ważne, Blizzard podkreśla, że nie planuje zmieniać charakteru Sylvanas. Projektanci gry, Maria Hamilton i Jay Hwang, podkreślają, że historia bohaterki będzie spójna i przemyślana, tak aby jej działania miały sens w świecie gry. Gracze mogą spodziewać się, że Sylvanas pojawi się w specjalnym lochu o nazwie Windrunner Spire, a także w kolejnych częściach wątku fabularnego World Soul Saga. Twórcy jednocześnie chcą brać pod uwagę opinie graczy, bo Sylvanas jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w World of Warcraft – jej decyzje i wcześniejsze czyny budzą silne emocje i ożywione dyskusje w społeczności.