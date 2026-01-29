Crimson Desert na obszernej prezentacji. Otwarty świat, więcej grywalnych postaci i nie tylko

W sieci pojawił się pierwszy materiał

W zeszłym tygodniu poinformowano, że Crimson Desert osiągnęło tzw. złoty status. Deweloperzy ze studia Pearl Abyss nie zwalniają jednak tempa i chcą dobrze przygotować graczy na premierę wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem obszerny materiał wideo przedstawiający najważniejsze elementy nowego RPG akcji od twórców Black Desert Online. Twórcy Crimson Desert przybliżają postać głównego bohatera i otwarty świat Pywel Opublikowane przez Pearl Abyss wideo stanowi początek trzyczęściowej serii filmów, która ma na celu prezentację najważniejszych funkcji i elementów Crimson Desert. Zgodnie z przekazanymi informacjami pierwszy odcinek przybliża postać głównego bohatera Kliffa oraz otwarty świat gry. Udostępniony materiał przedstawia również zalążek fabuły, którą użytkownicy będą poznawać w trakcie rozgrywki.

Udostępnione przez twórców wideo ujawnia także, że oprócz Kliffa w Crimson Desert dostępne będą dwie inne grywalne postacie. Gracze będą mogli swobodnie przemierzać wraz z nimi świat Pywel i wykonywać zarówno misje z głównego wątku fabularnego, jak i różne zadania poboczne. Każda postać będzie natomiast mogła pochwalić się własnym stylem walki, a także unikalnym zestawem umiejętności. Twórcy Crimson Desert zapowiedzieli też, że świat Pywel składać będzie się z pięciu regionów. W każdym z nich na graczy czekać będą „opowieści i tajemnice” do odkrycia. Czekające na użytkowników misje mają być natomiast „ściśle” związane z panującymi w Pywel rodami, organizacjami czy frakcjami.

Deweloperzy ze studia Pearl Abyss zapewniają, że kolejne materiały z serii będą „stopniowo publikowane już wkrótce”. Tymczasem rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć po nowe RPG akcji od zespołu odpowiedzialnego za Black Desert Online. Na koniec przypomnijmy, że premiera Crimson Desert zaplanowana jest na 19 marca 2026 roku. Nadchodzącą produkcja studia Pearl Abyss będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Graczy znad Wisły z pewnością ucieszy natomiast fakt, że wspomniany tytuł będzie mógł pochwalić się polską wersją językową (napisy).

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.