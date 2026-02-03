Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciekła tajemnicza grafika z Diablo 4. Czy tak wygląda nowa klasa?

Radosław Krajewski
2026/02/03 12:31
W drugim dodatku do Diablo 4 zostanie wprowadzona kolejna nowa klasa postaci. Możliwe, że właśnie poznaliśmy jej wygląd.

W sieci pojawiła się grafika, która według autora przecieku, znanego jako inudax, może przedstawiać nową klasę postaci, planowaną na premierę dodatku Diablo 4: Lord of Hatred. Grafika błyskawicznie obiegła sieć i wywołała lawinę spekulacji, pomimo braku oficjalnego potwierdzenia jej autentyczności.

Diablo 4 – tajemnicza grafika prezentuje nową klasę postaci

Za publikacją stoi użytkownik inudax, aktywny na platformie Reddit i znany wśród fanów jako data miner. W przeszłości wielokrotnie trafnie ujawniał informacje dotyczące Diablo 4, w tym szczegóły aktualizacji czy moment zapowiedzi dodatku. Tym razem udostępnił grafikę określaną jako concept art, która według opisu ma pochodzić z Chin. To właśnie ten element sprawia, że część graczy podchodzi do sprawy z rezerwą.

Na ilustracji widać dwie postacie. Jedna z nich nie budzi większych wątpliwości, gdyż jest to paladyn. Ta klasa jest już dostępna w Diablo 4 i można ją uzyskać składając zamówienie przedpremierowe na Lord of Hatred. Zdecydowanie więcej emocji wywołuje jednak druga sylwetka, znacznie mroczniejsza i trudniejsza do jednoznacznej identyfikacji.

Wygląd tajemniczego bohatera sprawił, że fani zaczęli porównywać go z cienistą postacią widoczną w oficjalnych materiałach zapowiadających dodatek. Zbieżność sylwetki jest na tyle wyraźna, że wielu graczy uznało to za najmocniejszy argument przemawiający za prawdziwością przecieku. Jednocześnie brak jakichkolwiek opisów czy nazw klas sprawił, że fora i media społecznościowe szybko wypełniły się teoriami.

Foto: Reddit/inudax

Najczęściej powtarza się hipoteza, że może chodzić o Blood Knighta. Jest to klasa znana już z Diablo Immortal, gdzie zdobyła sporą popularność dzięki połączeniu brutalnej walki wręcz z motywami krwi i mroku. W takim układzie paladyn i Blood Knight stanowiliby wyraźne przeciwieństwa, światłość kontra ciemność, co idealnie wpisywałoby się w klimat dodatku.

Inna grupa fanów skłania się ku teorii o Warlocku. Mroczny mag, korzystający z zakazanych rytuałów i demonicznych mocy, od dawna pojawia się w spekulacjach dotyczących przyszłości Diablo 4. Sam inudax miał sugerować, że to właśnie ta opcja jest mu najbliższa. Nie brakuje też bardziej odważnych pomysłów, w których gracze mówią o zupełnie nowej klasie, inspirowanej krwią, demonologią lub nieznanymi dotąd rytuałami Sanktuarium.

Na obecnym etapie trudno rozstrzygnąć, która z teorii jest najbliższa prawdy. Pojedyncza grafika to zdecydowanie za mało, by wyciągać jednoznaczne wnioski, a historia Diablo zna przypadki zarówno trafnych przecieków, jak i fałszywych tropów. Fani muszą więc uzbroić w cierpliwość i wyczekiwać oficjalnych komunikatów od Blizzarda o Diablo 4.

Warto również przypomnieć, że niedawno Blizzard przywrócił oczekiwaną przez graczy funkcję znaną z Diablo 3. Fani entuzjastycznie przyjęli nową mechanikę z serią zabójstw.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 12:49
Silverburg napisał:

Będąc w szpitalu pograłem w Diablo Immortal (swoją drogą czapki z głów za możliwość gry na tablecie i to z użyciem pada od ps4) i wygrałem właśnie Blood Knighta. No coż, może nie grałem długo (6 dni), ale ta klasa ma wypisane na czole "balans klas wyrzucony przez okno". Ciekawe, jak w czwórce by podeszli do tematu.

Miałem podobne wrażenia, jak miałem okazję nim trochę pograć. Ale z drugiej strony nie dziwi mnie to w Immortalu, bo zawsze miałem wrażenie, że ta gra trochę polega plus ciśnięcie kasy z MTXów.

Tutaj obawiam się w pierwszej fazie czegoś podobnego, bo pamiętam, jak Spirit był mocny przy dobrym ułożeniu umiejętności bez większego męczenia się. Tak czy inaczej czas pokaże :D

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:46
Muradin_07 napisał:

Powiem tak - jeśli rzeczywiście będzie to Blood Knight, to... ja się o niego pytałem Roda Fergussona trzy lata temu, gdy zadałem mu pytania o ewentualne klasy postaci i czy jest szansa na przeniesienie go z Immortal.

Wtedy powiedział, że raczej tych planów nie ma i te gry to dwie osobne historie. Fakt, przez wiele lat coś się mogło zawsze zmienić, a sam Fergusson już w Blizzardzie nie jest... ale i tak kurna ciekawie :D

Będąc w szpitalu pograłem w Diablo Immortal (swoją drogą czapki z głów za możliwość gry na tablecie i to z użyciem pada od ps4) i wygrałem właśnie Blood Knighta. No coż, może nie grałem długo (6 dni), ale ta klasa ma wypisane na czole "balans klas wyrzucony przez okno". Ciekawe, jak w czwórce by podeszli do tematu.

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 12:38

Powiem tak - jeśli rzeczywiście będzie to Blood Knight, to... ja się o niego pytałem Roda Fergussona trzy lata temu, gdy zadałem mu pytania o ewentualne klasy postaci i czy jest szansa na przeniesienie go z Immortal.

Wtedy powiedział, że raczej tych planów nie ma i te gry to dwie osobne historie. Fakt, przez wiele lat coś się mogło zawsze zmienić, a sam Fergusson już w Blizzardzie nie jest... ale i tak kurna ciekawie :D




