Na God of War Laufey nie będziemy musieli długo czekać? Premiera nie jest „oddalona o lata”

Możemy prognozować, że nowy God of War zadebiutuje już w 2027 roku.

Pokaz gry God of War Laufey był jednym z najgłośniejszych momentów czerwcowego State of Play 2026. Produkcja studia Santa Monica Studio zamknęła prezentację ponad 20 minutami materiału z rozgrywki, a niedługo później Sony Santa Monica ujawniła kolejne szczegóły fabuły, mechanik walki oraz przeciwników. Jednak po wydarzeniu wśród fanów pojawiły się obawy dotyczące daty premiery. God of War Laufey – na premierę gry nie będziemy czekać długimi latami? Powodem zamieszania była plansza kończąca pokaz, na której pojawiła się jedynie informacja, że gra znajduje się w produkcji. Nie podano nawet przybliżonego okna wydawniczego, co wielu odbiorców odebrało jako sygnał, że na premierę trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat.

Nowe światło na sprawę rzucił jednak Jason Schreier. Dziennikarz Bloomberg odniósł się do dyskusji w mediach społecznościowych, sugerując, że brak konkretnej daty nie powinien być powodem do niepokoju. Nie doszukiwałbym się zbyt wiele w braku bardziej konkretnego okna premiery. Ta gra nie jest oddalona o lata. Schreier odpowiedział również jednemu z użytkowników, który zapytał wprost, czy God of War: Laufey planowane jest dopiero na 2028 rok: Zdecydowanie nie.

GramTV przedstawia:

Choć nie padły żadne oficjalne deklaracje ze strony PlayStation, wypowiedzi dziennikarza sugerują, że God of War Laufey może celować w premierę w 2027 roku. Oczywiście harmonogramy tworzenia gier potrafią się zmieniać, dlatego na ten moment pozostają to jedynie nieoficjalne informacje. Warto przypomnieć, że Schreier wspominał o nowym projekcie Santa Monica Studio już w połowie 2025 roku. Wówczas informował, że kolejne dzieło zespołu nie będzie zupełnie nową marką, choć może sprawiać takie wrażenie. Chociaż produkcja zebrała sporo dobrych opinii od fanów, to twórca Kratosa, David Jaffe, nie przebierał w słowach krytykując God of War Laufey. Jego zdaniem gra nie sprzeda się zbyt dobrze i jest zawiedziony, w jakim kierunku Sony Santa Monica rozwija tę serię.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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