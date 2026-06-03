Na God of War Laufey nie będziemy musieli długo czekać? Premiera nie jest „oddalona o lata”

God of War Laufey – na premierę gry nie będziemy czekać długimi latami?
Powodem zamieszania była plansza kończąca pokaz, na której pojawiła się jedynie informacja, że gra znajduje się w produkcji. Nie podano nawet przybliżonego okna wydawniczego, co wielu odbiorców odebrało jako sygnał, że na premierę trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat.
Nowe światło na sprawę rzucił jednak Jason Schreier. Dziennikarz Bloomberg odniósł się do dyskusji w mediach społecznościowych, sugerując, że brak konkretnej daty nie powinien być powodem do niepokoju.
Nie doszukiwałbym się zbyt wiele w braku bardziej konkretnego okna premiery. Ta gra nie jest oddalona o lata.
Schreier odpowiedział również jednemu z użytkowników, który zapytał wprost, czy God of War: Laufey planowane jest dopiero na 2028 rok:
Zdecydowanie nie.
GramTV przedstawia:
Choć nie padły żadne oficjalne deklaracje ze strony PlayStation, wypowiedzi dziennikarza sugerują, że God of War Laufey może celować w premierę w 2027 roku. Oczywiście harmonogramy tworzenia gier potrafią się zmieniać, dlatego na ten moment pozostają to jedynie nieoficjalne informacje.
Warto przypomnieć, że Schreier wspominał o nowym projekcie Santa Monica Studio już w połowie 2025 roku. Wówczas informował, że kolejne dzieło zespołu nie będzie zupełnie nową marką, choć może sprawiać takie wrażenie.
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