God of War Laufey z masą szczegółów. Gra połączy różne mitologie

Nowa produkcja od Sony Santa Monica nie skupi się wyłącznie na nordyckiej mitologii znanej z dwóch poprzednich odsłon God of War.

Santa Monica Studio oficjalnie ujawniło podczas State of Play God of War Laufey, nową część kultowej serii, w której po raz pierwszy na pierwszym planie znajdzie się Faye, znana również jako Laufey. Twórcy zamierzają opowiedzieć historię wojowniczki po jej śmierci, zabierając graczy do tajemniczego świata bogów i magii, który ma odpowiedzieć na jedno z największych pytań pozostawionych po God of War Ragnarok. God of War Laufey – pierwsze szczegóły nowego spin-offu do przygód Kratosa Według przedstawionych informacji akcja rozpocznie się po pogrzebie Faye. Bohaterka niespodziewanie budzi się w nieznanej krainie zwanej Everywhen, miejscu będącym zarówno źródłem, jak i końcem wszelkiej magii. Szybko odkrywa, że plany, które pozostawiła, by chronić Kratosa i Atreusa, są zagrożone. Aby ocalić swoich bliskich, będzie musiała odnaleźć drogę powrotną i jednocześnie stawić czoła licznym przeciwnikom zamieszkującym zaświaty bogów.

Nowa lokacja stanowi jeden z najważniejszych elementów fabuły. Everywhen znajduje się ponad znanymi wcześniej krainami i jest miejscem, gdzie spotykają się bogowie oraz stworzenia pochodzące z różnych mitologii. Nie oznacza to jednak pokojowej koegzystencji. Twórcy zapowiedzieli, że Faye zmierzy się z wieloma potężnymi istotami walczącymi o władzę nad tym niezwykłym wymiarem. W materiałach promocyjnych pokazano już dwóch przeciwników. Są nimi Sekhmet oraz Begtse, którzy nie przyjmują nowej przybyszki z otwartymi ramionami. Jednocześnie bohaterka będzie próbowała odkryć prawdziwą naturę Everywhen i odpowiedzieć na pytanie nurtujące wcześniej Odyna: co dzieje się z bogami po śmierci? Twórcy podkreślają, że choć Everywhen może przypominać raj, równie dobrze może okazać się więzieniem. Zakłócony przepływ magii sprawia bowiem, że opuszczenie tego miejsca może być znacznie trudniejsze, niż początkowo wydaje się Faye. W rolę Faye ponownie wcieli się Deborah Ann Woll, którą gracze mogli usłyszeć już w God of War Ragnarok. Bohaterka nie będzie jednak samotna podczas swojej podróży. Jednym z jej towarzyszy zostanie Phranque, ciekawski kosmiczny sześcian o dobrym sercu, któremu głosu użyczy Jack Quaid. Drugą ważną postacią będzie Rue, strażniczka zaczarowanej wstęgi odpowiedzialna za ochronę niezwykle potężnego miecza. W tę rolę wcieli się Perlina Lau. Razem wyruszą w głąb Everywhen, gdzie spotkają zarówno bogów z różnych mitologii, jak i istoty stworzone specjalnie na potrzeby nowej krainy. Santa Monica Studio od początku zakładało, że nowa bohaterka musi zachować wszystkie filary rozgrywki charakterystyczne dla marki God of War. Twórcy połączyli więc dynamikę znaną z greckiej ery serii z bardziej rozbudowaną narracją i eksploracją charakterystyczną dla nordyckich odsłon. Tym samym God of War Laufey będzie przygodową grą akcji ale z elementami znanymi ze slasherów.

GramTV przedstawia:

Faye ma być wyjątkowo mobilną wojowniczką. Walka pozwoli płynnie przechodzić między starciami na ziemi i w powietrzu, bez przerywania akcji. Autorzy obiecują większą szybkość, płynność oraz błyskawiczną reakcję na polecenia gracza. W trakcie przygody bohaterka otrzyma także dostęp do potężnego miecza, którego strażniczką jest Rue. Broń ma stanowić jeden z filarów systemu walki, stawiającego na tempo, kontrolę pola bitwy i nieustanny nacisk na przeciwników. Jako Złota Dłoń Jötnarów, czyli najpotężniejsza obrończyni olbrzymów, Faye już za życia władała wyjątkowymi zdolnościami. Jedną z nich była manipulacja duszami. Po trafieniu do Everywhen jej moce zostaną znacząco wzmocnione. Bohaterka będzie mogła dosłownie oddzielać dusze od ciał przeciwników, a następnie wykorzystywać je w walce. Twórcy zapowiadają możliwość tworzenia efektownych kombinacji, od bezpośrednich ataków na duszę przeciwnika po wykorzystywanie jej do zadawania obrażeń innym wrogom. Santa Monica Studio podkreśla, że pokazane materiały prezentują jedynie niewielki fragment możliwości Faye. Więcej informacji na temat świata Everywhen, systemu walki oraz fabuły ma zostać ujawnionych w kolejnych miesiącach, wraz ze zbliżaniem się premiery God of War Laufey. Niestety obecnie nie znamy nawet roku premiery gry, ale możemy spodziewać się, że nastąpi ona w 2027 lub 2028 roku. God of War Laufey zadebiutuje wyłącznie na PlayStation 5.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.