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Twórca Kratosa ostro zjechał God of War Laufey. „Ta gra jest martwa”

Radosław Krajewski
2026/06/03 09:45
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David Jaffe nie przebierał w słowach opisując swoje wrażenia z pokazu nowego God of War.

Zapowiedź God of War Laufey była jednym z najgłośniejszych momentów ostatniego pokazu State of Play. Nowa produkcja studia Santa Monica spotkała się z dużym zainteresowaniem graczy, jednak nie wszyscy podzielają entuzjazm związany z nadchodzącą odsłoną serii. Do grona krytyków dołączył sam David Jaffe, twórca pierwszych części God of War.

God of War Laufey

God of War Laufey – David Jaffe uważa, że nowa odsłona serii jest “martwa” i nie sprzeda się za dobrze

Podczas transmisji na żywo, w której komentował kolejne ogłoszenia Sony, Jaffe bardzo ostro ocenił zaprezentowany zwiastun. Szczególnie nie spodobał mu się kierunek obrany przez markę oraz fakt, że główną bohaterką została Laufey, znana fanom jako Faye, żona Kratosa.

Zdaniem twórcy oryginalnego God of War nowa produkcja nie sprawia wrażenia gry należącej do tej serii:

Jeśli nie nosiłoby to nazwy God of War, wyglądałoby jak jeden z tych zwiastunów, o których ktoś musi ci później przypomnieć, a ty odpowiadasz: “A tak, pamiętam, to było całkiem ciekawe”.

To jest God of War... Nie jestem tym podekscytowany, ale oczywiście zagram w tę grę, będę ją transmitował i o niej rozmawiał.

To jednak nie koniec krytyki. Jaffe posunął się znacznie dalej, oceniając zarówno jakość projektu, jak i jego potencjalne wyniki sprzedażowe:

Uważam, że to jest martwe. Naprawdę uważam, że to jest okropne. Nie sądzę, żeby ta gra sprzedała się na poziomie, którego od niej oczekują.

GramTV przedstawia:

W innym fragmencie transmisji deweloper nie szczędził jeszcze mocniejszych słów pod adresem zaprezentowanego materiału:

Co to było? Laufey? Czym właściwie jest Laufey? To wygląda fatalnie. Szczerze mówiąc, trochę przypomina mi Forspoken. Moim zdaniem wygląda to na projekt pozbawiony wyraźnego pomysłu i zwyczajnie nudny.

Jaffe zasugerował również, że pokazany fragment prawdopodobnie pochodzi z początku gry, co w jego opinii nie działa na korzyść produkcji:

Musicie pamiętać, że to zapewne początek gry. Widać oznaczenie nowej rozgrywki, więc możliwe, że oglądaliśmy wstęp. Jeśli tak, to moim zdaniem jest to porażka. Ta gra nie osiągnie sukcesu, którego oczekują twórcy i wydawca.

Wczytywanie ramki mediów.

God of War: Laufey opowie historię Faye po jej śmierci. Bohaterka trafi do Everywhen, tajemniczego wymiaru będącego zaświatami bogów. W trakcie przygody gracze spotkają nowych sojuszników i przeciwników wywodzących się z różnych mitologii. Kratos tym razem ustąpi miejsca swojej żonie, która stanie się centralną postacią całej opowieści. Po prezentacji Sony ujawniło kolejne szczegóły gry, w tym opisali szczegóły fabuły, czy systemu walki.

Obecnie data premiery God of War: Laufey nie została ujawniona. Gra zmierza wyłącznie na PlayStation 5.

Źródło:https://www.gamereactor.eu/god-of-war-creator-the-new-god-of-war-looks-terrible-and-its-not-going-to-sell-well-1728043/

Tagi:

News
Sony
gameplay
God of War
Sony Santa Monica
Sony Interactive Entertainment
kontrowersje
David Jaffe
prezentacja
przygodowa gra akcji
State of Play
krytyka
rozrywka
Faye
God of War Laufey
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:28
Silverburg napisał:

Koleś ma ból czterech liter, bo seria się zmieniła. Czy gra będzie dobra, to się dopiero okaże, ale widać, że go boli, że "jego" bohater nie będzie tym razem w centrum uwagi.

Po prostu patrzy gdzie wieje wiatr.

Ale tu się zgodzę - gra wygląda fatalnie i to nie jest God of War. I nie obchodzi mnie że to "spin-off". Spin-off w w dzisiejszych czasach to "najlepszy" pomysł na sprzedawanie swoich autorskich pomysłów/jazda na popualrnosci czegoś i udawanie głupa, że to dalej "to samo uniwersum".

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:55

Koleś ma ból czterech liter, bo seria się zmieniła. Czy gra będzie dobra, to się dopiero okaże, ale widać, że go boli, że "jego" bohater nie będzie tym razem w centrum uwagi.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112