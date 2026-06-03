Twórca Kratosa ostro zjechał God of War Laufey. „Ta gra jest martwa”

David Jaffe nie przebierał w słowach opisując swoje wrażenia z pokazu nowego God of War.

Zapowiedź God of War Laufey była jednym z najgłośniejszych momentów ostatniego pokazu State of Play. Nowa produkcja studia Santa Monica spotkała się z dużym zainteresowaniem graczy, jednak nie wszyscy podzielają entuzjazm związany z nadchodzącą odsłoną serii. Do grona krytyków dołączył sam David Jaffe, twórca pierwszych części God of War.

God of War Laufey – David Jaffe uważa, że nowa odsłona serii jest “martwa” i nie sprzeda się za dobrze

Podczas transmisji na żywo, w której komentował kolejne ogłoszenia Sony, Jaffe bardzo ostro ocenił zaprezentowany zwiastun. Szczególnie nie spodobał mu się kierunek obrany przez markę oraz fakt, że główną bohaterką została Laufey, znana fanom jako Faye, żona Kratosa.