Twierdza 4 odsłania karty w nowych szczegółach. Strategia zaoferuje największe mapy w całej serii

Studio potwierdziło premierę wczesnego dostępu jeszcze w tym roku.

Zainteresowanie nową odsłoną serii Twierdza nie słabnie. Od momentu oficjalnej zapowiedzi na PC Gaming Show ponad 400 tysięcy użytkowników Steama dodało grę do swojej listy życzeń. Gracze mogą już również pobrać bezpłatne demo i samodzielnie sprawdzić część przygotowanych przez studio mechanik.

Twierdza 4 zadebiutuje we wczesnym dostępie jeszcze w 2026 roku, natomiast wydanie pełnej wersji zaplanowano na 2027 rok. Firefly Studios ujawniło zawartość gry, szczegóły kampanii, dostępne tryby oraz najważniejsze nowości związane z budowaniem zamków, pogodą i jednostkami.

Firefly Studios potwierdziło, że Twierdza 4 trafi do Steam Early Access w 2026 roku. Wczesny dostęp ma potrwać około sześciu miesięcy, choć okres ten może zostać zmieniony w zależności od opinii społeczności oraz postępów prac. Oznacza to, że premiera kompletnego wydania powinna nastąpić w 2027 roku.

W momencie rozpoczęcia wczesnego dostępu gracze otrzymają kampanię fabularną złożoną z 22 misji. Dostępny będzie również tryb potyczki pozwalający mierzyć się z maksymalnie ośmioma przeciwnikami sterowanymi przez komputer, szlak potyczek obejmujący 10 zadań oraz wariant swobodnej budowy. Ten ostatni pozwoli spokojnie rozwijać własną twierdzę, ale zaoferuje też możliwość uruchomienia wrogich najazdów.

Na tym zawartość Steam Early Access się nie zakończy. W kolejnych aktualizacjach Firefly Studios zamierza wprowadzić kampanię ekonomiczną, sieciowy tryb wieloosobowy oraz kooperacyjny szlak potyczek. W rozgrywkach internetowych będzie można korzystać zarówno z przeciwników komputerowych, jak i rozgrywać partie bez ich udziału.

Cena gry nie została jeszcze ustalona. Twórcy chcą poznać zdanie społeczności, dlatego w wersji demonstracyjnej udostępnili ankietę dotyczącą akceptowalnego kosztu zakupu. Opinie graczy mają pomóc w wybraniu ceny obowiązującej podczas wczesnego dostępu oraz po premierze pełnej wersji.

Jedną z najważniejszych zmian będą znacznie większe pola bitew. Mapy w Stronghold 4 osiągną rozmiar nawet 1000 na 1000 pól, podczas gdy największe lokacje znane z poprzednich odsłon miały rozmiar 800 na 800. Dostępne będą również warianty 400 na 400, 600 na 600 i 800 na 800.

Zmieni się także sposób rozbudowy twierdzy. Budynków nie będzie można stawiać na całym należącym do gracza terenie. Konstrukcje będą musiały znajdować się w określonej odległości od głównej siedziby. Każdy uczestnik rozgrywki otrzyma ponadto własny limit budynków i wojsk, choć konkretne wartości nie zostały jeszcze ujawnione.

Projektowanie zamków ma być bardziej elastyczne niż wcześniej. Gracze skorzystają między innymi z konfigurowalnych schodów oraz ukośnych bram. Pojawią się też nowe elementy dekoracyjne, budynki gospodarcze, ulepszane domy generujące honor oraz kolejne machiny i rodzaje broni oblężniczej.