Kolejne zaginione klasyki powrócą na PC. Gry już wkrótce pojawią się na Steam i GOG

Wydawca SNEG przywraca następne dwie zapomniane perełki z lat 90.

Dwie niezwykłe produkcje, które w latach dziewięćdziesiątych wyróżniały się na tle innych gier, wkrótce ponownie staną się dostępne w oficjalnej sprzedaży. Firma SNEG zapowiedziała wydanie na Steamie oraz GOG-u obu części serii Ecstatica, znanej z nietypowej oprawy wizualnej, stałych ujęć kamery oraz licznych okazji do nagłej i często zaskakującej śmierci. Ecstatica – dwie części zaginionych horrorów wkrótce powrócą na Steam i GOG Pierwsza Ecstatica zadebiutowała w 1994 roku. Za jej stworzenie odpowiadał pochodzący z Londynu Andrew Spencer, natomiast wydawcą było Psygnosis. Produkcja łączyła średniowieczną scenerię z rozwiązaniami charakterystycznymi dla gatunku survival horror. Kontynuacja pojawiła się w 1997 roku. Zachowała rozpoznawalną stylistykę poprzedniczki, ale jednocześnie wyraźnie ograniczyła znaczenie elementów grozy.

Najbardziej charakterystycznym elementem obu gier była oprawa graficzna. Zamiast budować modele postaci z tradycyjnych wielokątów, autorski silnik wykorzystywał elipsoidy. Nadawały one bohaterom oraz przeciwnikom zaokrąglone, miękkie i nieco osobliwe kształty, które trudno pomylić z jakąkolwiek inną produkcją z tego okresu. Andrew Spencer napisał technologię wykorzystywaną przez Ecstaticę od podstaw. Według jego ówczesnych wyjaśnień elipsoidy pozwalały tworzyć bardziej naturalnie wyglądające postacie przy użyciu mniejszej liczby elementów. Trójkątne modele miały natomiast sprawiać wrażenie znacznie bardziej sztywnych i mechanicznych. Podobny efekt wizualny można było zobaczyć między innymi w Little Big Adventure. Tam osiągnięto go jednak za pomocą cieniowania Gourauda, które wygładzało powierzchnie zbudowane z wielokątów. W przypadku Ecstatiki zaokrąglone bryły stanowiły rzeczywiste elementy modeli, a nie wyłącznie rezultat zastosowanego sposobu cieniowania.

GramTV przedstawia:

W momencie premiery stylistyka gry robiła duże wrażenie, szczególnie na czytelnikach magazynów poświęconych komputerom osobistym. Na statycznych zrzutach ekranu Ecstatica mogła wyglądać jak technologiczny krok naprzód względem Alone in the Dark, choć w praktyce reprezentowała przede wszystkim zupełnie inne podejście do prezentacji trójwymiarowych postaci. Obie części serii pozostawały niedostępne w oficjalnej sprzedaży przez wiele lat. Sytuacja zmieni się za sprawą firmy SNEG, która przygotowuje kolejną serię wznowień starszych gier komputerowych. Powracające produkcje zachowają rozwiązania typowe dla horrorów z początku lat dziewięćdziesiątych. Gracze muszą więc przygotować się na sterowanie czołgowe, stałe ustawienia kamery, eksplorację trójwymiarowych lokacji oraz zagadki. Ecstatica słynęła również z licznych scen natychmiastowej śmierci, które potrafiły zakończyć przygodę po wykonaniu niewłaściwej czynności. SNEG przywróci do sprzedaży nie tylko serię Ecstatica. Wśród zapowiedzianych wznowień znalazły się również Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor, czyli gra RPG osadzona w świecie Dungeons & Dragons z 2001 roku, trójwymiarowa gra akcji Dark Earth z 1997 roku, turowa strategia Warlords 4 z 2001 roku oraz taktyczna produkcja wojskowa Soldiers at War, która pierwotnie ukazała się w 1998 roku. Dokładna data premiery nowych wydań nie została podana. Obie części Ecstatiki mają wkrótce pojawić się na Steamie oraz GOG-u w czwartym kwartale bieżącego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.