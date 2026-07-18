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Największy problem graczy posiadających kilka konsol? Znalezienie przycisku X

Jakub Piwoński
2026/07/18 12:00
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Każda konsola ma własny kontroler i własny układ przycisków. To element tożsamości PlayStation, Xboxa czy Nintendo, ale dla wielu graczy oznacza jedno – chwilę zawahania, zanim wcisną właściwy przycisk.

Jeśli gracie tylko na jednej platformie, prawdopodobnie nigdy się nad tym nie zastanawialiście. Ale są tacy, którzy znają ten koszmar aż za dobrze. Problem zaczyna się wtedy, gdy regularnie przesiadacie się między Xboxem, PlayStation i Nintendo Switch. Choć przyciski oznaczone literami A, B, X i Y występują na więcej niż jednym kontrolerze, ich rozmieszczenie nie jest takie samo. To z pozoru drobiazg, który potrafi skutecznie wybić z rytmu – zwłaszcza gdy gra każe szybko nacisnąć konkretny przycisk.

Kontrolery do gier
Kontrolery do gier
grafika wygenerowana przez AI

Gracze zgodni. „Znalezienie przycisku X bywa bolesne”

Temat wywołał dyskusję na Reddicie za sprawą grafiki, która zdobyła około 9,5 tysiąca polubień. Autor żartobliwie stwierdził, że najgorszą rzeczą w byciu graczem korzystającym z kilku konsol jest znalezienie właściwego przycisku. Jeden z użytkowników podsumował problem następująco:

Odnalezienie przycisku X, gdy ma się wszystkie trzy konsole, potrafi być naprawdę uciążliwe. Doceniam jednak, że Nintendo zawsze wyświetla komplet czterech przycisków i dodatkowo podświetla ten, który należy nacisnąć.

Pod wpisem szybko pojawiły się kolejne komentarze osób przyznających, że regularnie wciskają niewłaściwy przycisk po przesiadce z jednej platformy na drugą. Dla wielu graczy jest to niemal odruch – pamięć mięśniowa podpowiada ruch odpowiedni dla innego kontrolera.

GramTV przedstawia:

Nie brakuje głosów, że producenci konsol powinni w końcu ujednolicić oznaczenia. Trudno jednak wyobrazić sobie taki scenariusz. Układ przycisków od lat stanowi element rozpoznawalności poszczególnych platform i jest częścią ich tożsamości. Zmiana oznaczałaby konieczność porzucenia wieloletnich standardów, do których przyzwyczaiły się miliony graczy.

Częściowym rozwiązaniem tego problemu pozostaje zmiana ustawień sterowania. Coraz więcej gier pozwala dowolnie przypisywać funkcje do przycisków, dzięki czemu gracze mogą stworzyć układ odpowiadający ich przyzwyczajeniom. Niektóre platformy oferują również możliwość globalnego mapowania przycisków na poziomie systemu. Nie eliminuje to jednak całkowicie problemu. Wygląda więc na to, że właściciele kilku konsol jeszcze długo będą musieli poświęcić ułamek sekundy na zastanowienie się, gdzie właściwie znajduje się przycisk X.

Źródło:https://www.reddit.com/r/gaming/comments/1uyv6dw/muscle_memory_is_my_worst_enemy/

Tagi:

News
PlayStation 4
Nintendo
Nintendo Switch
konsole
gry wideo
reddit
PlayStation 5
Xbox
sterowanie
Xbox Series X
Xbox Series S
Nintendo Switch 2
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112