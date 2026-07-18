Największy problem graczy posiadających kilka konsol? Znalezienie przycisku X

Każda konsola ma własny kontroler i własny układ przycisków. To element tożsamości PlayStation, Xboxa czy Nintendo, ale dla wielu graczy oznacza jedno – chwilę zawahania, zanim wcisną właściwy przycisk.

Jeśli gracie tylko na jednej platformie, prawdopodobnie nigdy się nad tym nie zastanawialiście. Ale są tacy, którzy znają ten koszmar aż za dobrze. Problem zaczyna się wtedy, gdy regularnie przesiadacie się między Xboxem, PlayStation i Nintendo Switch. Choć przyciski oznaczone literami A, B, X i Y występują na więcej niż jednym kontrolerze, ich rozmieszczenie nie jest takie samo. To z pozoru drobiazg, który potrafi skutecznie wybić z rytmu – zwłaszcza gdy gra każe szybko nacisnąć konkretny przycisk.

grafika wygenerowana przez AI

Gracze zgodni. „Znalezienie przycisku X bywa bolesne”

Temat wywołał dyskusję na Reddicie za sprawą grafiki, która zdobyła około 9,5 tysiąca polubień. Autor żartobliwie stwierdził, że najgorszą rzeczą w byciu graczem korzystającym z kilku konsol jest znalezienie właściwego przycisku. Jeden z użytkowników podsumował problem następująco: