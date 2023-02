Monster Hunter Rise sprzedaje się świetnie. Capcom ujawnił fenomenalny wynik

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Monster Hunter Rise zadebiutowało w zeszłym miesiącu na konsolach PlayStation oraz Xbox. Tymczasem Capcom postanowił pochwalić się sukcesem wspomnianej produkcji. Japońska firma ujawniła bowiem najnowsze wyniki sprzedaży gry, które – trzeba przyznać – są naprawdę imponujące.

Sprzedaż Monster Hunter Rise przekroczyła 12 milionów egzemplarzy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez oficjalny profil serii Monster Hunter na portalu społecznościowym Twitter, sprzedaż Monster Hunter Rise przekroczyła już 12 milionów egzemplarzy. W opublikowanym wpisie twórcy podziękowali również graczom za „wsparcie i pasję”, bez których osiągnięcie wspomnianego wyniku byłoby niemożliwe.



Warto wspomnieć, że dużym zainteresowaniem cieszy się także wydany w czerwcu ubiegłego roku dodatek Sunbreak. W zeszłym miesiącu Capcom poinformował bowiem, że rozszerzenie może pochwalić się sprzedażą na poziomie 5 milionów egzemplarzy.



Na koniec przypomnijmy, że gra Monster Hunter Rise zadebiutowała w marcu 2021 roku jako tytuł ekskluzywny dla Nintendo Switch. Obecnie tytuł dostępny jest natomiast również na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury poniższych tekstów: