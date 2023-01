Monster Hunter Rise: Sunbreak sprzedażowym hitem. Capcom chwali się wynikami

Zgodnie z zapowiedziami już w ten piątek – 20 stycznia – Monster Hunter Rise zadebiutuje na konsolach PlayStation oraz Xbox. Tymczasem Capcom postanowił pochwalić się nowymi wynikami sprzedaży wydanego pod koniec czerwca ubiegłego roku dodatku Sunbreak. Okazuje się, że rozszerzenie wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem, a japońska firmy ma powody do zadowolenia.

Sprzedaż Monster Hunter Rise: Sunbreak przekroczyła 5 milionów egzemplarzy

Zgodnie z przekazanymi informacjami, sprzedaż Monster Hunter Rise: Sunbreak przekroczyła 5 mln egzemplarzy. Oznacza to, że od 30 września – kiedy to Capcom po raz ostatni chwalił się wynikami sprzedaży wspomnianego rozszerzenia – dodatek znalazł aż 600 tys. nowych nabywców. Warto pamiętać, że zarówno podstawowa wersja gry, jak i DLC dostępne są obecnie wyłącznie na PC i Nintendo Switch.



Rozszerzenie z pewnością będzie cieszyć się sporym zainteresowaniem wśród użytkowników konsol PlayStation i Xbox. Należy jednak pamiętać, że dodatek Sunbreak nie zadebiutuje na sprzętach Sony i Microsoftu wraz z podstawową wersją Monster Hunter Rise. Rozszerzenie ma ukazać się na wspomnianych platformach nieco później, ale na ten moment dokładna data premiery nie jest znana.



Na koniec przypomnijmy, że gra Monster Hunter Rise zadebiutowała w marcu 2021 roku jako tytuł ekskluzywny dla Nintendo Switch. Rok temu w styczniu tytuł ukazał się natomiast na komputerach osobistych. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji oraz dodatku, to zapraszamy Was do lektury poniższych tekstów: