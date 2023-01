Monster Hunter Rise już dostępne na konsolach. Zobacz premierowy trailer

Jeśli siedzicie i zastanawiacie się, w co by tu zagrać, to mamy dla Was ciekawą propozycję. Ekipa wydawnicza firmy Capcom przypomina o Monster Hunter Rise, które właśnie zadebiutowało na konsolach. Twórcy przygotowali z tej okazji specjalny trailer. Wideo znajdziecie poniżej.

Monster Hunter Rise już dostępny na konsolach

Monster Hunter Rise zadebiutowało na rynku w marcu 2021 roku. Gra na początku dostępna była wyłącznie na Nintendo Switch. W styczniu ubiegłego roku doczekaliśmy się wersji przeznaczonej na pecety. Produkcja spotkała się z niesamowicie ciepłym przyjęciem. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się ponad 41 tys. recenzji. Zdecydowana większość z nich, bo aż 87%, to pozytywne opinie.



Teraz grono odbiorców poszerzyło się o posiadaczy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Warto wspomnieć, że Monster Hunter Rise zostało udostępnianie w ramach usługi Xbox Game Pass.



“Podejmij wyzwanie i dołącz do polowania! W Monster Hunter Rise, najnowszej odsłonie wielokrotnie nagradzanej, bestsellerowej serii gier Monster Hunter, przedstawiamy zupełnie nowy wątek fabularny, który da Ci możliwość wcielenia się w postać myśliwego, poznania nowych map i walki z budzącymi strach potworami przy wykorzystaniu arsenału niezwykle zróżnicowanych broni” – czytamy w opisie gry.



