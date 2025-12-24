„Nie istnieje jedna, uniwersalna definicja RPG”. Weteran Bethesdy o uwielbianym gatunku

Weteran Bethesdy, Emil Pagliarulo wyjawił, że czas między premierą Fallout 4 a debiutem Starfield był dla zespołu okresem intensywnej nauki. Najważniejszą lekcją, jaką wyniosło studio, jest fakt, że obecnie nie istnieje już jedna, uniwersalna definicja gatunku RPG. Dyskusje na temat tego, co dokładnie sprawia, że gra staje się produkcją fabularną, stają się coraz bardziej złożone przez wzajemne przenikanie się różnych mechanik oraz stylów.
Weteran Bethesdy o RPG. Gatunek wymyka się definicjom
Pagliarulo uważa, że pojęcie to stale ewoluuje, a granice gatunkowe są w obecnych czasach wyjątkowo płynne. Jako przykład podaje Cyberpunk 2077, który mimo ogromnej skali, przez część społeczności nie jest uznawany za pełnoprawne RPG. Rodzi to pytania, czy fundamentem gatunku są statystyki, czy raczej system dialogów, w którym decyzja gracza drastycznie zmienia bieg wydarzeń, jak ma to miejsce w planowanym tytule The Outer Worlds 2.
Czas pomiędzy Falloutem 4 a Starfieldem nauczył nas przede wszystkim jednego – nie istnieje jedna, uniwersalna definicja RPG. Spójrzmy na Cyberpunka 2077, jedną z moich ulubionych gier. Są osoby, które w ogóle nie nazywają jej RPG. Pojęcie gry fabularnej nieustannie więc ewoluuje. Czy RPG oznacza, że gra ma cechy postaci, tła fabularne, rozbudowane dialogi?
Czy RPG to The Outer Worlds 2, gdzie jeden błędny wybór w dialogu potrafi zmienić wszystko? Dla części graczy właśnie to definiuje ten gatunek. W praktyce jest to bardzo rozległe pojęcie. Dlatego my skupiamy się na jednym – chcemy zaoferować graczom dobrą historię.