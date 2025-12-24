„Nie istnieje jedna, uniwersalna definicja RPG”. Weteran Bethesdy o uwielbianym gatunku

Weteran Bethesdy, Emil Pagliarulo wyjawił, że czas między premierą Fallout 4 a debiutem Starfield był dla zespołu okresem intensywnej nauki. Najważniejszą lekcją, jaką wyniosło studio, jest fakt, że obecnie nie istnieje już jedna, uniwersalna definicja gatunku RPG. Dyskusje na temat tego, co dokładnie sprawia, że gra staje się produkcją fabularną, stają się coraz bardziej złożone przez wzajemne przenikanie się różnych mechanik oraz stylów.

Weteran Bethesdy o RPG. Gatunek wymyka się definicjom

Pagliarulo uważa, że pojęcie to stale ewoluuje, a granice gatunkowe są w obecnych czasach wyjątkowo płynne. Jako przykład podaje Cyberpunk 2077, który mimo ogromnej skali, przez część społeczności nie jest uznawany za pełnoprawne RPG. Rodzi to pytania, czy fundamentem gatunku są statystyki, czy raczej system dialogów, w którym decyzja gracza drastycznie zmienia bieg wydarzeń, jak ma to miejsce w planowanym tytule The Outer Worlds 2.