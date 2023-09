Mod do Starfield, na widok którego nie sposób się nie zaśmiać

W najbliższym czasie zostaniemy wręcz zasypani różnymi modyfikacjami do Starfield. Jak to na ogół bywa, część z nich będzie niesamowicie przydatna, a inne powstaną tylko po to, by wszystkim zrobiło się weselej. I właśnie takie “dzieło” przygotował użytkownik o nicku Maquinaremos.

Phil Spencer w Starfield

Twórca swoją pracą podzielił się na X (dawniej Twitter), a pomysł graczom spodobał się tak bardzo, że szeroko poniósł się po sieci. Modyfikacja o nazwie Phil Spencer Flashlight, która pojawiła się na platformie nexusmods.com jest dokładnie tym, o czym myślicie! Po jej zainstalowaniu już nic nie będzie takie samo, gdyż korzystanie z latarki będzie wiązać się z wyświetleniem portretu szefa działu gamingowego Microsoftu. Nie wiem jak Was, ale mnie śmieszy.



Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera Starfield na PC i konsolach Xbox Series X/S odbędzie się 6 września, czyli w najbliższą środę. Wówczas najnowsza produkcja studia Bethesda trafi również do usługi Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Starfield - recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.



