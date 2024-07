Call of Duty: Modern Warfare 3 ląduje w końcu w Xbox Game Pass

Microsoft poinformował, że Call of Duty: Modern Warfare 3 trafi dzisiaj – 24 lipca 2024 roku – do biblioteki Xbox Game Pass . Amerykańska firma przygotowała również specjalny zwiastun z okazji dodania najnowszej odsłony serii Call of Duty do wspomnianej usługi. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Kilka dni temu jeden z branżowych insiderów zapowiadał, że Call of Duty: Modern Warfare 3 trafi w tym tygodniu do Xbox Game Pass . Okazuje się, że wspomniana doniesienia okazały się zgodne z prawdą. Microsoft postanowił bowiem nie trzymać dłużej abonentów swojej usługi w niepewności i potwierdził krążące od jakiegoś czasu plotki.

Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 3 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sledgehammer Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Call of Duty: Modern Warfare III - gorzej być chyba nie mogło…