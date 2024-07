Bossowie z DLC przyjdą na pomoc graczom Elden Ring. Mod pozwala wezwać do walki wsparcie z Shadow of the Erdtree

„DLC Summon Bosses Mod” pozwala przyzwać do walki wybranych bossów z dodatku do Elden Ring.

Jakiś czas temu informowaliśmy o modyfikacji, która pozwala zagrać w Elden Ring: Shadow of the Erdtree w trybie kooperacji . Tym razem natomiast pojawił się mod, który pozwala nieco ułatwić rozgrywkę zainteresowanym. Mowa o „DLC Summon Bosses Mod”, który cieszy się ostatnio coraz większą popularnością. Uwaga na potencjalne spoilery.

Jak zauważył brytyjski Eurogamer, w serwisie NexusMods pojawił się ciekawy projekt, którym mogą zainteresować się posiadacze DLC do Elden Ring. „DLC Summon Bosses Mod” pozwala bowiem wezwać do pomocy przy walce bossów z dodatku Shadow of the Erdtree. Obecnie modyfikacja zapewnia dostęp do 11 przeciwników z rozszerzenia, jednak w przyszłości ma doczekać się aktualizacji o kolejnych bossów.

Wśród dostępnych w ramach modyfikacji bossów znajduje się na ten moment (ponownie ostrzegamy przed spoilerami): Romina, święta patronka pąków, Rellana, rycerz Bliźniaczych Księżyców, Gnijący Rycerz, Złoty Hipopotam, Messmer Palownik, Midra, Władca Oszalałego Płomienia (1. faza), Dowódca Gajusz, Płonący Golem, Radahn, obiecany małżonek, Metyr, Matka Palców oraz Boska bestia, Tańczący Lew. Modyfikację przetestował w akcji między innymi YouTuber KanesGrace. Z moda warto korzystać w trybie offline, aby uniknąć ewentualnego bana od FromSoftware.