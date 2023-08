Starfield na klimatycznym zwiastunie. Imagine Dragons promuje nowe RPG Bethesdy

Posłuchajcie piosenki „Children of the Sky” w wykonaniu popularnego amerykańskiego zespołu.

Wczoraj na Steam ruszył preload gry Starfield. W tym tygodniu do sieci wyciekły również ustawienia graficzne nadchodzącej produkcji studia Bethesda. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Wyczekiwane RPG doczekało się bowiem kolejnego materiału promocyjnego. Powinien on spodobać się przede wszystkim fanom zespołu Imagine Dragons, który zdecydował się stworzyć piosenkę promującą Starfielda.

Starfield z piosenką od Imagine Dragons. Bethesda podgrzewa atmosferę przed premierą RPG

Utwór Imagine Dragons stworzony na potrzeby gry Starfield nosi tytuł „Children of the Sky”. Wraz z piosenką opublikowano również teledysk, który zmontowano z ujęć pochodzących z nadchodzącej produkcji studia Bethesda. Trzeba przyznać, że całość jest naprawdę klimatyczna i skutecznie podgrzewa atmosferę przed zbliżającą się wielkimi krokami premierą.