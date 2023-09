Bethesda potwierdziła obsługę modów do Starfield. Jest jednak pewne „ale”

Gry takie jak Skyrim i Fallout 4 cieszą się dużą popularnością od czasu ich premiery, po części dlatego, że są to ogromne światy pełne mnóstwa rzeczy do zrobienia. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w obu tych przypadkach istnieje aktywna i dobrze prosperująca społeczność moderska, która wciąż rozwija gry. I chociaż w tej chwili Starfield nie zapewnia żadnego oficjalnego wsparcia dla modów, to szef wydawniczy Bethesdy, Pete Hines, potwierdził, że RPG otrzyma je po premierze.

Starfield - recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona

Jeszcze nie wiemy, kiedy, ale na pewno będzie wsparcie modów, tak jak zawsze robiliśmy to na PC, ale tym razem będzie można z nich korzystać także na Xboxach. Dla graczy komputerowych nie jest to nic nadzwyczajnego, ale właściciele konsol z pewnością będą zadowoleni, ponieważ ta informacja była początkowo jedynie plotką, bez oficjalnego potwierdzenia.

Starfield z modami, ale nie na start

Jest to z pewnością dobra nowina, zwłaszcza, że entuzjaści poprawiania gier już czekają w pogotowiu, żeby zagrać się za ulepszanie Starfield. Na pierwszy ogień pójdzie z pewnością element społecznościowy, który nie przypadł do gustu graczom.