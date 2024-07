Microsoft odpowiada na zarzuty FTC w sprawie cen i zmian w Xbox Game Pass

Błędem jest nazywanie [Xbox Game Pass Standard] „zdegradowaną” wersją wycofanej oferty Xbox Game Pass na konsolę. Ten wycofany produkt nie oferował funkcji gry wieloosobowej, którą trzeba było zakupić osobno za dodatkowe 9,99 dolarów na miesiąc (co daje łączny koszt 20,98 dolarów na miesiąc). Chociaż cena Xbox Game Pass Ultimate wzrośnie z 16,99 dolarów do 19,99 dolarów miesięcznie, to usługa będzie bardziej wartościowa dzięki wielu nowym grom dostępnym w dniu premiery. Wśród nich znajduje się nadchodząca odsłona serii Call of Duty, która nigdy wcześniej nie była dostępna w taki sposób w ramach subskrypcji – tłumaczy Microsoft.