Starfield – czy słynna sztuczka dalej działa?

Wczesna premiera Starfield już za nami i wszystko wskazuje na to, że Bethesda stanęła na wysokości zadania. Zarówno gracze jak i recenzenci chwalą grę, choć wiele osób obawiało się, że tytuł w dniu debiutu nie będzie dostatecznie dopracowany od strony technicznej. Niestety taką właśnie opinię o swoich produkcjach wypracowało sobie studio na przestrzeni lat, a błędy i bugi stały się wręcz ich wizytówką.

Starfield najbardziej dopracowaną grą Bethesdy?

W Starfield sprawy mają się nie najgorzej, chociaż z pewnością o kolejnych rewelacjach dowiemy się wraz z rosnącą liczbą graczy, którzy chętnie poszukają dziury w całym. Mamy jednak dla Was przykre informacje. Jak sprawdziła redakcja portalu pcgamer.com, legendarna sztuczka z wiaderkiem nie działa w Starfield!



Większość z Was z pewnością wie, o co chodzi, gdyż memy, chociażby ze Skyrima, krążyły po sieci. Całość polegała na zablokowaniu linii wzroku bohaterów niezależnych po to, by w sprytny sposób pozbawić ich dóbr materialnych. Można to było zrobić poprzez zarzucenie im na głowę wiadra, co zdawało się im kompletnie nie przeszkadzać w dalszej egzystencji. Twórcy z Bethesdy zmienili jednak system i w Starfield nie powinno Wam już pójść tak łatwo. Chętnie dowiemy się, czy ktoś z Was już osobiście próbował testować tę słynną mechanikę.



Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera Starfield na PC i konsolach Xbox Series X/S odbędzie się 6 września, czyli w najbliższą środę. Wówczas najnowsza produkcja studia Bethesda trafi również do usługi Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Starfield - recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.



