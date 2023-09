Starfield zalicza świetny start na Steam. Liczba graczy już teraz robi wrażenie

Nie można zapominać, że powyższe wyniki dotyczą wyłącznie platformy Steam. Możemy więc być pewni, że dziś w nocy swoją przygodą z grą Starfield rozpoczęło znacznie więcej graczy. Wielu użytkowników z pewnością czeka również na premierę standardowej wersji, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu.

Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera Starfield na komputerach osobistych i konsolach Xbox Series X/S odbędzie się 6 września 2023 roku, czyli w najbliższą środę. Wówczas najnowsza produkcja studia Bethesda trafi również do usługi Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Starfield - recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.