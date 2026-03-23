Mnóstwo nowości w Crimson Desert. Patch 1.00.03 już dostępny

Wydany dzisiaj, 23 marca, patch 1.00.03 do Crimson Desert to potężna dawka poprawek, która skupia się przede wszystkim na komforcie rozgrywki. Twórcy w końcu dodali brakujące skróty klawiszowe, usprawnili działanie kart graficznych i zbalansowali starcia z wymagającymi bossami.

Crimson Desert – kolejne poprawki od Pearl Abyss

Największą zmianą dla graczy pecetowych jest wprowadzenie natywnych skrótów klawiszowych dla ekwipunku [I], mapy [M], umiejętności [K] oraz dziennika [J]. Do tej pory fani musieli radzić sobie za pomocą fanowskich modyfikacji, ale teraz sterowanie stało się znacznie bardziej intuicyjne. Poprawiono również responsywność postaci, w tym szybkość reakcji na skok oraz interakcje z interfejsem. Właściciele myszek z dodatkowymi przyciskami ucieszą się z domyślnego przypisania gardy/celowania oraz uniku do bocznych klawiszy gryzonia.