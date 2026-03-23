Mnóstwo nowości w Crimson Desert. Patch 1.00.03 już dostępny

Mikołaj Berlik
2026/03/23 09:00
Twórcy podzielili się długą listą poprawek.

Wydany dzisiaj, 23 marca, patch 1.00.03 do Crimson Desert to potężna dawka poprawek, która skupia się przede wszystkim na komforcie rozgrywki. Twórcy w końcu dodali brakujące skróty klawiszowe, usprawnili działanie kart graficznych i zbalansowali starcia z wymagającymi bossami.

Crimson Desert – kolejne poprawki od Pearl Abyss

Największą zmianą dla graczy pecetowych jest wprowadzenie natywnych skrótów klawiszowych dla ekwipunku [I], mapy [M], umiejętności [K] oraz dziennika [J]. Do tej pory fani musieli radzić sobie za pomocą fanowskich modyfikacji, ale teraz sterowanie stało się znacznie bardziej intuicyjne. Poprawiono również responsywność postaci, w tym szybkość reakcji na skok oraz interakcje z interfejsem. Właściciele myszek z dodatkowymi przyciskami ucieszą się z domyślnego przypisania gardy/celowania oraz uniku do bocznych klawiszy gryzonia.

Aktualizacja 1.00.03 przynosi także ulgę tym, którzy utknęli na trudniejszych etapach w Crimson Desert. Deweloperzy obniżyli poziom trudności zasadzek w drodze do bossa Reed Devil, a także zredukowali punkty życia i siłę ataku wybranych przeciwników. Walka stała się bardziej płynna dzięki zmniejszeniu zużycia wytrzymałości podczas blokowania ciosów oraz zwiększeniu paska ogłuszenia u bossów po udanym sparowaniu ataku. Dodatkowo, na mapie Pywel pojawiło się więcej punktów Abyss Nexus, co znacząco ułatwia szybką podróż.

Pod kątem technicznym patch rozwiązuje krytyczny błąd, który uniemożliwiał uruchomienie Crimson Desert na laptopach z dwiema kartami graficznymi (zintegrowaną i dedykowaną). Naprawiono również problemy z wyświetlaniem obrazu przy włączonych technologiach DLSS Ray Reconstruction oraz FSR Ray Regeneration, a ustawienia rozdzielczości w końcu poprawnie zapisują się po zrestartowaniu aplikacji. Posiadacze konsol otrzymali natomiast wyczekiwany przełącznik trybu 120Hz, który pozwala na jeszcze większą płynność rozgrywki na odpowiednich telewizorach.

Warto przypomnieć, że Crimson Desert zadebiutowało na początku 2026 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Pełną listę zmian znajdziemy m.in. na Steamie.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/crimson-desert-mar-23rd-update-1-00-03-released-patch-notes/

