Były twórca GTA 4 stworzył nową grę. Gracze porównują ją do Minecrafta, ale autor szybko zatrzymuje porównania

Obbe Vermeij, były dyrektor techniczny Rockstar Games odpowiedzialny między innymi za GTA 4 oraz klasyczną trylogię Grand Theft Auto z PlayStation 2, po trzech latach pracy wypuścił swoją nową grę. Plentiful właśnie zadebiutowało na Steamie we wczesnym dostępie i już teraz wzbudza sporo dyskusji wśród graczy.

Plentiful – nowa gra Obbe Vermeija

Vermeij opisał Plentiful jako sandbox, w którym każda zmiana wpływa na cały ekosystem świata. Zbyt intensywne wycinanie drzew może prowadzić do problemów z wodą, a pojedyncza iskra jest w stanie wywołać ogromny pożar. Produkcja skupia się więc na obserwowaniu zależności i stopniowym kształtowaniu otoczenia. Gra przypomina klasyczne „god game”, w których gracze ingerują w świat z perspektywy obserwatora. Całość została oparta na heksagonalnych polach, a inspiracją dla projektu było przede wszystkim kultowe Populous. Sam Vermeij przyznał, że podobieństwa są całkowicie zamierzone, ponieważ uważa produkcję Petera Molyneux za swoją ulubioną grę wszech czasów.