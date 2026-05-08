Były twórca GTA 4 stworzył nową grę. Gracze porównują ją do Minecrafta, ale autor szybko zatrzymuje porównania

Mikołaj Berlik
2026/05/08 16:30
Obbe Vermeij prezentuje spokojny sandbox inspirowany kultowym Populous i tłumaczy różnice względem Minecrafta.

Obbe Vermeij, były dyrektor techniczny Rockstar Games odpowiedzialny między innymi za GTA 4 oraz klasyczną trylogię Grand Theft Auto z PlayStation 2, po trzech latach pracy wypuścił swoją nową grę. Plentiful właśnie zadebiutowało na Steamie we wczesnym dostępie i już teraz wzbudza sporo dyskusji wśród graczy.

Vermeij opisał Plentiful jako sandbox, w którym każda zmiana wpływa na cały ekosystem świata. Zbyt intensywne wycinanie drzew może prowadzić do problemów z wodą, a pojedyncza iskra jest w stanie wywołać ogromny pożar. Produkcja skupia się więc na obserwowaniu zależności i stopniowym kształtowaniu otoczenia. Gra przypomina klasyczne „god game”, w których gracze ingerują w świat z perspektywy obserwatora. Całość została oparta na heksagonalnych polach, a inspiracją dla projektu było przede wszystkim kultowe Populous. Sam Vermeij przyznał, że podobieństwa są całkowicie zamierzone, ponieważ uważa produkcję Petera Molyneux za swoją ulubioną grę wszech czasów.

Część internautów zaczęła jednak szybko porównywać Plentiful do Minecrafta. Powodem są prosta oprawa oraz geometryczny styl świata. Twórca postanowił odpowiedzieć na te komentarze z przymrużeniem oka. W mediach społecznościowych żartował, że jedynym wspólnym elementem są „bloki”, a sama gra jest „kompletnie inna”. Dodał również humorystycznie, że w jego produkcji „na początek nie ma Steve’a”.

W przeciwieństwie do Minecrafta, w Plentiful nie sterujemy żadną postacią. Gracz pełni rolę obserwatora wpływającego na rozwój świata wyłącznie za pomocą kursora myszy. Produkcja stawia przede wszystkim na spokojną rozgrywkę, eksperymentowanie i budowanie własnego ekosystemu.

Plentiful jest już dostępne na Steamie w ramach Early Access. Twórca udostępnił także darmowe demo, dzięki któremu zainteresowani mogą sprawdzić podstawowe mechaniki gry przed zakupem.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/strategy/after-3-years-of-work-gta-4-devs-sandbox-game-hits-steam-as-he-has-to-tell-people-its-completely-different-from-minecraft-for-starters-no-steve/

