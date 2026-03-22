Gracze znaleźli w Crimson Desert coś, co psuje zabawę. „To świadczy o lenistwie"

Nowy hit Pearl Abyss znów pod ostrzałem. Tym razem chodzi o elementy wyglądające na wygenerowane przez AI.

Crimson Desert odniosło szybki sukces i przyciągnęło miliony graczy, ale nie brakuje też powodów do krytyki. W cieniu komercyjnego sukcesu znajdują się jednak uwagi kierowane w stronę gry. Oprócz tych dotyczących fabuły, sterowania czy błędów technicznych, gracze zwrócili uwagę na kolejny problem – elementy otoczenia, które wyglądają jak stworzone przez generatywną sztuczną inteligencję.

Crimson Desert z elementami wygenerowanymi przez AI?

Chodzi przede wszystkim o obrazy i dekoracje widoczne w świecie gry. Użytkownicy sieci zaczęli publikować przykłady przedstawiające zdeformowane postacie, nienaturalne sceny bitew czy trudne do rozpoznania kształty. W niektórych przypadkach trudno nawet odróżnić poszczególne elementy – jak w scenach, gdzie sylwetki ludzi i zwierząt zdają się ze sobą zlewać w nielogiczny sposób.