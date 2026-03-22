Gracze znaleźli w Crimson Desert coś, co psuje zabawę. „To świadczy o lenistwie"

Jakub Piwoński
2026/03/22 07:30
Nowy hit Pearl Abyss znów pod ostrzałem. Tym razem chodzi o elementy wyglądające na wygenerowane przez AI.

Crimson Desert odniosło szybki sukces i przyciągnęło miliony graczy, ale nie brakuje też powodów do krytyki. W cieniu komercyjnego sukcesu znajdują się jednak uwagi kierowane w stronę gry. Oprócz tych dotyczących fabuły, sterowania czy błędów technicznych, gracze zwrócili uwagę na kolejny problem – elementy otoczenia, które wyglądają jak stworzone przez generatywną sztuczną inteligencję.

Crimson Desert z elementami wygenerowanymi przez AI?

Chodzi przede wszystkim o obrazy i dekoracje widoczne w świecie gry. Użytkownicy sieci zaczęli publikować przykłady przedstawiające zdeformowane postacie, nienaturalne sceny bitew czy trudne do rozpoznania kształty. W niektórych przypadkach trudno nawet odróżnić poszczególne elementy – jak w scenach, gdzie sylwetki ludzi i zwierząt zdają się ze sobą zlewać w nielogiczny sposób.

Na sprawę zwrócił uwagę m.in. twórca internetowy GameRoll, który nie krył rozczarowania:

To świadczy zarówno o lenistwie, jak i o braku dbałości. Gry z otwartym światem mają budować immersję, a tutaj wystarczy zatrzymać się na chwilę, by zobaczyć coś, co ją natychmiast niszczy. To naprawdę rozczarowujące.

Według części graczy problem może wydawać się drobny w kontekście ogromnej produkcji, ale właśnie takie detale budują wiarygodność świata. Ich zdaniem obecność generowanych elementów w widocznych miejscach podważa jakość całego doświadczenia i sugeruje zbyt duże poleganie na automatycznych narzędziach. Zgadzacie się z tą opinią?

To zresztą kolejny przykład szerszego problemu, z którym mierzy się dziś branża. Wykorzystanie AI w grach wciąż budzi duży opór wśród graczy – zarówno ze względu na jakość, jak i kwestie etyczne związane z zastępowaniem pracy artystów. Niedawno pisaliśmy już o podobnych kontrowersjach wokół ARC Raiders, gdzie krytykowano m.in. dialogi generowane z użyciem sztucznej inteligencji.

https://x.co

Wczytywanie ramki mediów.

m/GameRoll_/status/2035074848670486963?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2035074848670486963%7Ctwgr%5Ef230a1261cbd3754699325011b25906d5008ad10%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gry-online.pl%2Fnewsroom%2Fgracze-odkryli-w-crimson-desert-cos-bardzo-wstydliwego-to-swiadcz%2Fz03075a

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




