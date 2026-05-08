Xbox Free Play Days z nowymi grami. Gracze sprawdzą dwa tytuły za darmo

Microsoft ujawnił kolejną ofertę Free Play Days. Subskrybenci Xbox Game Pass mogą przez kilka dni testować dwie produkcje bez dodatkowych opłat.
Microsoft kontynuuje promocję Free Play Days i ponownie przygotował darmowy weekend dla użytkowników Xbox Game Pass Ultimate, Premium oraz Essential. Tym razem gracze mogą sprawdzić dwie produkcje – Catan oraz Deadside.
Free Play Days – w co zagramy w tym tygodniu?
Oferta wystartowała 7 maja i potrwa do niedzieli, 10 maja. W tym czasie zainteresowani mogą pobrać pełne wersje gier i grać bez ograniczeń na Xbox One oraz Xbox Series X|S. Jak zawsze w przypadku Free Play Days, cały postęp, osiągnięcia oraz Gamerscore zostaną zachowane po zakończeniu wydarzenia.
Catan to cyfrowa adaptacja niezwykle popularnej planszówki strategicznej. Gracze rozwijają własne osady, handlują zasobami i rywalizują o dominację na wyspie.
„Mieliśmy sojusz!” Zauroczeni nadarzającą się okazją i obietnicą odległych bogactw, wraz z grupą podobnie myślących poszukiwaczy przygód odkrywacie nowe krainy, nietknięte przez ludzi i obfitujące w zasoby. Zmierzcie się z przyjaciółmi (z pomarańczowego królestwa) w swoim salonie lub zagrajcie przeciwko sprytnej i dynamicznej sztucznej inteligencji, by w ten weekend za darmo zostać zwycięzcą w grze „Catan”.
Z kolei Deadside to sieciowy survival shooter osadzony w otwartym świecie. Tytuł łączy elementy PvP i PvE, pozwalając eksplorować rozległe mapy, walczyć z przeciwnikami oraz zdobywać coraz lepszy ekwipunek.
GramTV przedstawia:
DEADSIDE łączy ulubione elementy strzelanek survivalowych w dynamicznym otwartym świecie, gdzie postępy są szybkie, a łupów nie brakuje. Zdobądź cenny ekwipunek i przechowuj go w bezpiecznej strefie. Możesz też zbudować własną fortecę na dzikich terenach, zabezpieczając ją wieżyczkami, urządzając ją wygodnie i zwiększając swoje statystyki, a także wykorzystując ją do przechowywania pojazdów i łupów. Poruszaj się po świecie pieszo, samochodem, motocyklem, łodzią lub korzystając z systemu szybkiej podróży metrem. Zdobywaj przyjaciół lub wrogów. Dołącz do serwerów PVP lub PVE. Eksploruj rozległy otwarty świat pełen wymagających wydarzeń i napadaj na wrogów.
Microsoft przypomina również, że uczestnicy wydarzenia mogą później kupić gry w obniżonych cenach. Dzięki temu zainteresowani zachowają cały progres wypracowany podczas darmowego weekendu.
Aby rozpocząć pobieranie, wystarczy przejść do sekcji „Subskrypcje” w Xbox Store i odnaleźć kolekcję Free Play Days lub pobrać gry bezpośrednio ze strony Xbox.com po zalogowaniu na konto z aktywnym abonamentem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!