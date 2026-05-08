Xbox Free Play Days z nowymi grami. Gracze sprawdzą dwa tytuły za darmo

Microsoft kontynuuje promocję Free Play Days i ponownie przygotował darmowy weekend dla użytkowników Xbox Game Pass Ultimate, Premium oraz Essential. Tym razem gracze mogą sprawdzić dwie produkcje – Catan oraz Deadside.

Free Play Days – w co zagramy w tym tygodniu?

Oferta wystartowała 7 maja i potrwa do niedzieli, 10 maja. W tym czasie zainteresowani mogą pobrać pełne wersje gier i grać bez ograniczeń na Xbox One oraz Xbox Series X|S. Jak zawsze w przypadku Free Play Days, cały postęp, osiągnięcia oraz Gamerscore zostaną zachowane po zakończeniu wydarzenia.