Grasz w Crimson Desert? Lepiej nie ignoruj głównego wątku – możesz sporo stracić

Otwartość świata kusi, ale zbyt szybkie zejście z głównej ścieżki może odbić się na rozgrywce.
Crimson Desert to gra, która niemal od pierwszych minut zachęca do eksploracji i schodzenia z utartej ścieżki. Ogromny świat pełen aktywności sprawia, że łatwo zapomnieć o głównym zadaniu i ruszyć przed siebie w poszukiwaniu przygód. Choć takie podejście wydaje się naturalne w przypadku dużych RPG-ów, w tym przypadku może mieć swoje konsekwencje. Zbyt wczesne ignorowanie fabuły potrafi bowiem ograniczyć to, co gra ma do zaoferowania.
Crimson Desert – nie lekceważ głównego wątku
Jak zauważa ComicBook.com, Crimson Desert ukrywa wiele kluczowych mechanik za postępem w głównym wątku. Oznacza to, że gracze, którzy zbyt szybko skupią się wyłącznie na eksploracji, mogą nieświadomie blokować sobie dostęp do istotnych systemów rozgrywki. W efekcie gra może sprawiać wrażenie bardziej ograniczonej, niż jest w rzeczywistości.
Dotyczy to m.in. rozwoju postaci, walki czy dostępnych funkcji. Niektóre mechaniki, jak pełne wykorzystanie systemów progresji czy bardziej zaawansowane elementy walki, odblokowują się dopiero po przejściu kolejnych fragmentów fabuły. Podobnie jest z niektórymi postaciami i aktywnościami, które pojawiają się dopiero po określonych wydarzeniach w historii. Bez tego progres może wydawać się wolniejszy i mniej satysfakcjonujący.
GramTV przedstawia:
Kluczową rolę odgrywa również obóz Greymane, który nie jest tylko elementem fabularnym, ale także centrum rozwoju wielu systemów. To tam odblokowujemy m.in. handel, opcje personalizacji czy dodatkowe usprawnienia wpływające na komfort gry. Pomijanie tych elementów sprawia, że rozgrywka staje się bardziej toporna i mniej intuicyjna.
Dlatego wielu graczy rekomenduje, by przynajmniej na początku skupić się na głównym wątku i dotrzeć do dalszych rozdziałów historii, zanim w pełni oddamy się eksploracji. Dopiero wtedy Crimson Desert pokazuje pełnię swoich możliwości i oferuje znacznie bardziej satysfakcjonujące doświadczenie. W tym przypadku główny quest nie jest dodatkiem – to fundament całej zabawy.