Grasz w Crimson Desert? Lepiej nie ignoruj głównego wątku – możesz sporo stracić

Crimson Desert to gra, która niemal od pierwszych minut zachęca do eksploracji i schodzenia z utartej ścieżki. Ogromny świat pełen aktywności sprawia, że łatwo zapomnieć o głównym zadaniu i ruszyć przed siebie w poszukiwaniu przygód. Choć takie podejście wydaje się naturalne w przypadku dużych RPG-ów, w tym przypadku może mieć swoje konsekwencje. Zbyt wczesne ignorowanie fabuły potrafi bowiem ograniczyć to, co gra ma do zaoferowania.

Crimson Desert – nie lekceważ głównego wątku

Jak zauważa ComicBook.com, Crimson Desert ukrywa wiele kluczowych mechanik za postępem w głównym wątku. Oznacza to, że gracze, którzy zbyt szybko skupią się wyłącznie na eksploracji, mogą nieświadomie blokować sobie dostęp do istotnych systemów rozgrywki. W efekcie gra może sprawiać wrażenie bardziej ograniczonej, niż jest w rzeczywistości.