Zaloguj się lub Zarejestruj

Grasz w Crimson Desert? Lepiej nie ignoruj głównego wątku – możesz sporo stracić

Jakub Piwoński
2026/03/22 12:30
2
2

Otwartość świata kusi, ale zbyt szybkie zejście z głównej ścieżki może odbić się na rozgrywce.

Crimson Desert to gra, która niemal od pierwszych minut zachęca do eksploracji i schodzenia z utartej ścieżki. Ogromny świat pełen aktywności sprawia, że łatwo zapomnieć o głównym zadaniu i ruszyć przed siebie w poszukiwaniu przygód. Choć takie podejście wydaje się naturalne w przypadku dużych RPG-ów, w tym przypadku może mieć swoje konsekwencje. Zbyt wczesne ignorowanie fabuły potrafi bowiem ograniczyć to, co gra ma do zaoferowania.

Crimson Desert – nie lekceważ głównego wątku

Jak zauważa ComicBook.com, Crimson Desert ukrywa wiele kluczowych mechanik za postępem w głównym wątku. Oznacza to, że gracze, którzy zbyt szybko skupią się wyłącznie na eksploracji, mogą nieświadomie blokować sobie dostęp do istotnych systemów rozgrywki. W efekcie gra może sprawiać wrażenie bardziej ograniczonej, niż jest w rzeczywistości.

Dotyczy to m.in. rozwoju postaci, walki czy dostępnych funkcji. Niektóre mechaniki, jak pełne wykorzystanie systemów progresji czy bardziej zaawansowane elementy walki, odblokowują się dopiero po przejściu kolejnych fragmentów fabuły. Podobnie jest z niektórymi postaciami i aktywnościami, które pojawiają się dopiero po określonych wydarzeniach w historii. Bez tego progres może wydawać się wolniejszy i mniej satysfakcjonujący.

GramTV przedstawia:

Kluczową rolę odgrywa również obóz Greymane, który nie jest tylko elementem fabularnym, ale także centrum rozwoju wielu systemów. To tam odblokowujemy m.in. handel, opcje personalizacji czy dodatkowe usprawnienia wpływające na komfort gry. Pomijanie tych elementów sprawia, że rozgrywka staje się bardziej toporna i mniej intuicyjna.

Dlatego wielu graczy rekomenduje, by przynajmniej na początku skupić się na głównym wątku i dotrzeć do dalszych rozdziałów historii, zanim w pełni oddamy się eksploracji. Dopiero wtedy Crimson Desert pokazuje pełnię swoich możliwości i oferuje znacznie bardziej satysfakcjonujące doświadczenie. W tym przypadku główny quest nie jest dodatkiem – to fundament całej zabawy.

Źródło:https://gamerant.com/crimson-desert-controls-patch-coming/

Tagi:

News
aktualizacja
patch
RPG
TPP
Pearl Abyss
sterowanie
Crimson Desert
RPG akcji
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
2
Karatas
Gramowicz
Dzisiaj 13:56

Pograłem i powiem tak za dużo wszystkiego , zbyt skomplikowany świat i bez sensu fabuła także nie wiem po co robić takie gry no ale widać teraz deweloperzy są adekwatni do taniej sprzedaży głębokim kosztem byle jakiego kontentu na tle słabej oprawy graficznej . 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:44

Ok jest dużo takich punktów tarcia. Tak samo trzeba robić zadania poboczne, spłaszcza te które mają worki w nagrodę. Każdy worek to większe inventory. A jeżeli go nie powiększymy to będzie boleć. 

Tak samo warto odwiedzić contribution store bo jak osiągniemy cap I nie będziemy kupować to extra XP przepada najwyraźniej. 

Też trzeba się przyzwyczaić się część inwentory będzie permanentnie święte przez matsy.

I mała rada. Jedzenie jest ważne ale też z czasem na surowo mało daje. Moja rada - zabijacie zwierzęta na mięso. Znajdujecie przepis na zupę. Zamienia się mięso i warzywa w jeden rodzaj zupy. I staracie się ugotować wszystko. W tej sposób zwolnice inwentarz. 

Gra ma głupi system gęsie mogę podnieść 100 różnych przedmiotów i zapełniam inwentarz. Ale 50 sztuk zupy zabiera tylko jeden slot.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112