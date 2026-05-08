GTA 6 odtwarza miejsca, których już nie ma. Gra stała się cyfrową kapsułą czasu

Mikołaj Berlik
2026/05/08 10:00
Produkcja Grand Theft Auto 6 trwała tak długo, że część budynków odwzorowanych przez Rockstar Games zniknęła już z prawdziwego Miami.

Skala i czas produkcji GTA 6 zaczynają prowadzić do naprawdę nietypowych sytuacji. Gracze analizujący zwiastuny nowej odsłony serii zauważyli, że niektóre lokacje widoczne w Vice City… przestały istnieć w rzeczywistości. Chodzi o budynki i charakterystyczne miejsca z Miami, które zostały wyburzone lub przebudowane jeszcze przed premierą gry Rockstar Games.

GTA 6 – Miami sprzed niemal dekady

Temat pojawił się na Reddicie, gdzie jeden z użytkowników dobrze znających Miami wskazał kilka konkretnych przykładów miejsc pokazanych w materiałach GTA 6. Wśród nich znalazł się motel zniszczony po pożarze w 2021 roku, nadmorska willa zastąpiona nową inwestycją oraz charakterystyczna wieża ciśnień rozebrana w 2025 roku mimo statusu lokalnego zabytku. Sytuacja wynika przede wszystkim z wyjątkowo długiego procesu tworzenia gry. Rockstar Games miało rozpocząć aktywną produkcję gry już w 2018 roku, jednak dokumentacja oraz materiały referencyjne dotyczące Miami były podobno zbierane jeszcze wcześniej – nawet w latach 2015–2018.

Oznacza to, że część lokacji została odwzorowana na podstawie wyglądu miasta sprzed niemal dziesięciu lat. W praktyce Vice City może więc stać się czymś więcej niż tylko fikcyjną mapą inspirowaną Florydą. Dla wielu graczy będzie to cyfrowy zapis dawnego Miami, którego część po prostu zniknęła wraz z kolejnymi inwestycjami i przebudową miasta. Pod internetowymi wpisami szybko pojawiły się komentarze fanów, którzy zwracają uwagę, że podobnych przykładów może być znacznie więcej. Niektórzy żartują również, że część popkulturowych odniesień czy satyrycznych motywów obecnych w GTA 6 może wydawać się lekko przestarzała po tak długim okresie produkcji.

Premiera GTA 6 została ustalona na 19 listopada. Tytuł pojawi się w dniu premiery jedynie na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a w dalszym terminie planowana jest też wersja na PC.

Źródło:https://www.gamestar.de/artikel/gta-6-entwicklungszeit-gebaeude,3452661.html

