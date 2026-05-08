GTA 6 odtwarza miejsca, których już nie ma. Gra stała się cyfrową kapsułą czasu

Skala i czas produkcji GTA 6 zaczynają prowadzić do naprawdę nietypowych sytuacji. Gracze analizujący zwiastuny nowej odsłony serii zauważyli, że niektóre lokacje widoczne w Vice City… przestały istnieć w rzeczywistości. Chodzi o budynki i charakterystyczne miejsca z Miami, które zostały wyburzone lub przebudowane jeszcze przed premierą gry Rockstar Games.

GTA 6 – Miami sprzed niemal dekady

Temat pojawił się na Reddicie, gdzie jeden z użytkowników dobrze znających Miami wskazał kilka konkretnych przykładów miejsc pokazanych w materiałach GTA 6. Wśród nich znalazł się motel zniszczony po pożarze w 2021 roku, nadmorska willa zastąpiona nową inwestycją oraz charakterystyczna wieża ciśnień rozebrana w 2025 roku mimo statusu lokalnego zabytku. Sytuacja wynika przede wszystkim z wyjątkowo długiego procesu tworzenia gry. Rockstar Games miało rozpocząć aktywną produkcję gry już w 2018 roku, jednak dokumentacja oraz materiały referencyjne dotyczące Miami były podobno zbierane jeszcze wcześniej – nawet w latach 2015–2018.