Sukces Crimson Desert może wynikać z zaskakująco prostej (i ryzykownej?) decyzji twórców

Czy właśnie to tak bardzo spobodało się graczom?

Crimson Desert zaliczyło bardzo udany debiut, przekraczając próg 2 milionów sprzedanych egzemplarzy. To świetny wynik, który plasuje grę w gronie najmocniejszych premier ostatnich miesięcy i pokazuje, że nowa marka od Pearl Abyss szybko przyciągnęła uwagę graczy na całym świecie. Tym bardziej że studio postawiło na zupełnie inne podejście niż większość dużych produkcji. W czym rzecz? Crimson Desert – gdy single-player wygrywa z multiplayerem Na ciekawą przyczynę tego sukcesu zwrócił uwagę serwis ComicBook.com. Według jednego z dziennikarzy fenomen gry może wynikać pójścia pod prąd trendom rynku, na którym dominują realia gry-usługi i wieloletnie modele monetyzacji. Co robi Crimson Desert lepiej od innych? Skupia się na single-player. W czasach, gdy większość dużych produkcji nastawiona jest na multiplayer i długoterminowe utrzymywanie graczy, Crimson Desert oferuje zamkniętą, fabularną przygodę.

To podejście wyróżnia grę na tle rynku. Pearl Abyss, mające na koncie wieloletni sukces sieciowego Black Desert, zdecydowało się odejść od sprawdzonego modelu live-service. Zamiast budować nowe MMO, postawili na klasyczną, narracyjną produkcję dla jednego gracza. To ruch rzadko spotykany w branży, gdzie dominują systemy sezonowe, przepustki bojowe i ciągłe aktualizacje.

GramTV przedstawia:

Jak przypomina ComicBook.com, współczesny rynek gier w dużej mierze opiera się na tzw. „grach na lata”, które mają utrzymywać graczy przy sobie jak najdłużej i generować stałe przychody. W efekcie wiele studiów odchodzi od zamkniętych historii na rzecz rozbudowanych systemów i regularnych aktualizacji. Crimson Desert idzie pod prąd tego trendu, oferując pełnoprawną opowieść z wyraźnym początkiem i zakończeniem, zamiast rozciągać zawartość na kolejne sezony. Trochę już zapomnieliśmy o tego rodzaju doświadczeniu. Choć sukces niedawnego Resident Evil Requeim też może mieć w tym źródło. Decyzja ta wiąże się oczywiście z ryzykiem – gry single player rzadko generują przychody przez lata, jak ma to miejsce w przypadku produkcji-usług. Mimo to Crimson Desert pokazuje, że wciąż istnieje miejsce dla dużych, zamkniętych doświadczeń fabularnych, które stawiają na jakość i immersję zamiast długoterminowej monetyzacji. Przeczytaj recenzję gry Crimson Desert

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










