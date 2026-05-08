Path of Exile 2 z gigantyczną aktualizacją. Ujawniono szczegóły wersji 0.5 i zdradzono termin premiery pełnej wersji konkurenta Diablo 4

Gra otrzyma jak dotąd największą aktualizację w historii, a to i tak przedsmak tego, co twórcy szykują na pełną wersję swojego hack’n’slasha.

Nowa aktualizacja ma przede wszystkim uporządkować i usprawnić endgame. Dotychczas Atlas przypominał rozbudowaną sieć luźno połączonych aktywności, natomiast Return of the Ancients wprowadzi wyraźne linie fabularne prowadzące graczy przez kolejne etapy rozgrywki. Grinding Gear Games podkreśla, że celem nie było uproszczenie gry, lecz ograniczenie chaosu i niepotrzebnej dezorientacji.

Path of Exile 2 - pod koniec maja zadebiutuje największa jak dotąd aktualizacja do gry

Grinding Gear Games oficjalnie zaprezentowało aktualizację 0.5.0 do Path of Exile 2 . Rozszerzenie zatytułowane Return of the Ancients będzie największą i najbardziej kompleksową przebudową gry od momentu startu wczesnego dostępu. Twórcy szykują ogromne zmiany obejmujące Atlas, system progresji endgame, crafting, mechaniki ligowe, klasy Ascendancy oraz usprawnienia jakości życia.

Najważniejsze walki z bossami zostaną teraz powiązane z konkretnymi liniami zadań. Oznacza to koniec losowego odblokowywania kluczowych starć i znacznie bardziej przejrzysty system progresji. Jednocześnie twórcy zaznaczają, że gracze nadal zachowają dużą swobodę eksploracji i rozwoju postaci.

Nowością będzie także liga Runes of Aldur, skupiona wokół systemu Ezomyte Runesmithing. Mechanika pozwoli graczom tworzyć runiczne kombinacje przy pomocy specjalnych pozostałości odnajdywanych na mapach. W zależności od użytych symboli można zdobywać różne nagrody, od podstawowych walut po zaawansowane przedmioty.

Każda decyzja craftingowa ma jednak wpływać bezpośrednio na poziom trudności walki. Aktywowanie run obudzi pobliskich przeciwników, a ich umiejętności będą zależeć od wybranych kombinacji. Runy ognia stworzą przeciwników wykorzystujących płomienie, natomiast księżycowe symbole dodadzą niebezpieczne efekty obszarowe podczas starć.

System zostanie rozwinięty o Verisium oraz mechanikę Runic Ward. Ma ona pełnić funkcję dodatkowej warstwy obronnej, waluty craftingowej oraz źródła energii dla umiejętności niezależnych od many. Aktualizacja doda również ponad 100 nowych run, pozwalających między innymi na manipulowanie modyfikatorami oraz zmianę typów obrażeń.

Całkowicie przebudowany zostanie również Atlas. Twórcy zmieniają filozofię rozwoju pasywnego drzewka, kładąc większy nacisk na elastyczność i eksperymentowanie zamiast jednej optymalnej ścieżki rozwoju. Pojawią się także nowe Atlas Ascendancies, które pozwolą graczom związać się z określonymi postaciami, takimi jak Doryani, oferującymi unikalne premie i specjalizacje.