Path of Exile 2 z gigantyczną aktualizacją. Ujawniono szczegóły wersji 0.5 i zdradzono termin premiery pełnej wersji konkurenta Diablo 4

Gra otrzyma jak dotąd największą aktualizację w historii, a to i tak przedsmak tego, co twórcy szykują na pełną wersję swojego hack’n’slasha.
Grinding Gear Games oficjalnie zaprezentowało aktualizację 0.5.0 do Path of Exile 2. Rozszerzenie zatytułowane Return of the Ancients będzie największą i najbardziej kompleksową przebudową gry od momentu startu wczesnego dostępu. Twórcy szykują ogromne zmiany obejmujące Atlas, system progresji endgame, crafting, mechaniki ligowe, klasy Ascendancy oraz usprawnienia jakości życia.
Nowa aktualizacja ma przede wszystkim uporządkować i usprawnić endgame. Dotychczas Atlas przypominał rozbudowaną sieć luźno połączonych aktywności, natomiast Return of the Ancients wprowadzi wyraźne linie fabularne prowadzące graczy przez kolejne etapy rozgrywki. Grinding Gear Games podkreśla, że celem nie było uproszczenie gry, lecz ograniczenie chaosu i niepotrzebnej dezorientacji.
Najważniejsze walki z bossami zostaną teraz powiązane z konkretnymi liniami zadań. Oznacza to koniec losowego odblokowywania kluczowych starć i znacznie bardziej przejrzysty system progresji. Jednocześnie twórcy zaznaczają, że gracze nadal zachowają dużą swobodę eksploracji i rozwoju postaci.
Nowością będzie także liga Runes of Aldur, skupiona wokół systemu Ezomyte Runesmithing. Mechanika pozwoli graczom tworzyć runiczne kombinacje przy pomocy specjalnych pozostałości odnajdywanych na mapach. W zależności od użytych symboli można zdobywać różne nagrody, od podstawowych walut po zaawansowane przedmioty.
Każda decyzja craftingowa ma jednak wpływać bezpośrednio na poziom trudności walki. Aktywowanie run obudzi pobliskich przeciwników, a ich umiejętności będą zależeć od wybranych kombinacji. Runy ognia stworzą przeciwników wykorzystujących płomienie, natomiast księżycowe symbole dodadzą niebezpieczne efekty obszarowe podczas starć.
System zostanie rozwinięty o Verisium oraz mechanikę Runic Ward. Ma ona pełnić funkcję dodatkowej warstwy obronnej, waluty craftingowej oraz źródła energii dla umiejętności niezależnych od many. Aktualizacja doda również ponad 100 nowych run, pozwalających między innymi na manipulowanie modyfikatorami oraz zmianę typów obrażeń.
Całkowicie przebudowany zostanie również Atlas. Twórcy zmieniają filozofię rozwoju pasywnego drzewka, kładąc większy nacisk na elastyczność i eksperymentowanie zamiast jednej optymalnej ścieżki rozwoju. Pojawią się także nowe Atlas Ascendancies, które pozwolą graczom związać się z określonymi postaciami, takimi jak Doryani, oferującymi unikalne premie i specjalizacje.
Znacznie rozbudowane zostaną również starsze mechaniki ligowe. Delirium otrzyma nowy wskaźnik głębokości mgły, który pozwoli dokładnie śledzić poziom zagrożenia i potencjalnych nagród. Breach ma nagradzać utrzymywanie kontroli nad starciem zamiast szybkiego czyszczenia przeciwników, natomiast Ritual zostanie mocniej powiązany z progresją fabularną i otrzyma bardziej ekskluzywne nagrody.
Expedition zamieni się natomiast w system eksploracji oceanu z proceduralnie generowanymi trasami prowadzącymi do wysp, bossów oraz tajemniczych anomalii Verisium. Abyss także doczeka się rozszerzenia, wprowadzając ogromne szczeliny pojawiające się bezpośrednio na mapie endgame.
Grinding Gear Games pokazało również dwie nowe klasy Ascendancy:
Spirit Walker dla Amazonki skoncentruje się na duchach Azmerian związanych z różnymi zwierzętami, takimi jak jeleń, sowa czy niedźwiedź. W zależności od wybranego ducha styl rozgrywki będzie się znacząco zmieniał. Co więcej, klasa pozwoli oswajać bestie i wykorzystywać je jako aktywnych sojuszników.
Martial Artist dla Monka zaoferuje bardziej techniczny styl walki oparty na odpowiednim wyczuciu rytmu ataków i budowaniu kombinacji. Klasa wykorzysta także iluzje powielające ciosy oraz specjalne runiczne tatuaże umieszczane bezpośrednio na postaci.
Twórcy przygotowują również dużą liczbę usprawnień jakości życia. Kampania otrzyma bardziej czytelne wskazówki środowiskowe prowadzące do celów, a system Build Guide pozwoli społeczności tworzyć kompletne poradniki buildów dostępne bezpośrednio w grze. Platformy takie jak Maxroll.gg będą mogły publikować gotowe pliki buildów wraz z opisami progresji i rekomendacjami sprzętu.
Podczas sesji pytań i odpowiedzi Jonathan Rogers zdradził kilka dodatkowych szczegółów dotyczących przyszłości gry:
Aktualizacja 0.5.0 będzie ostatnią dużą aktualizacją wczesnego dostępu przed premierą wersji 1.0.
Pełna wersja Path of Exile 2 jest planowana na 2026 rok po ExileCon, które odbędzie się w dniach 7-8 listopada.
Runic Ward został zaprojektowany jako elastyczny zasób wykorzystywany zarówno ofensywnie, jak i defensywnie.
W przyszłości unikalne przedmioty mają oferować aktywne efekty rozgrywki, a nie jedynie statystyki.
Twórcy potwierdzili również, że wersja 1.0 wprowadzi akt piąty i szósty, pełne zestawy Ascendancy dla wszystkich obecnych klas oraz dodatkowe usprawnienia, w tym wsparcie kolejnych języków i klienta dla komputerów Mac.
