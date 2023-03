Microsoft: 10 lat wystarczy na to, aby Sony stworzyło alternatywę Call of Duty

Nietrudno się jednak domyślić, że wspomniana umowa nie została ciepło przyjęta przez Sony, które stwierdziło, iż nieodwracalnie zaszkodzi konkurencji oraz innowacyjności w branży, o czym możecie przeczytać w osobnej wiadomości.

Wygląda na to, że Microsoft nie zamierza jednak się tak łatwo poddawać. Ba, w innym komunikacie zadeklarował, iż chce dostarczyć każdemu graczowi najlepsze doświadczenia – dlatego po przejęciu Activision Blizzard Call of Duty na platformach Sony będzie korzystać ze wszystkich możliwości gier, również z adaptacyjnych triggerów w padach DualSense, co na Xboksach nie jest dostępne.