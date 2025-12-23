Vince Zampella nie żyje. Współtwórca Call of Duty zginął w wypadku samochodowym

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 21 grudnia, w górach San Gabriel w Kalifornii. Według doniesień był to wypadek z udziałem jednego pojazdu, który zjechał z drogi i uderzył w betonową barierę. Jak podaje NBC4 Los Angeles, kierowca zginął na miejscu w wyniku pożaru samochodu, natomiast pasażer został wyrzucony z pojazdu i zmarł później w szpitalu. Szczegóły dotyczące przyczyn wypadku nie zostały ujawnione.

Vince Zampella nie żyje

Zampella rozpoczął swoją karierę w branży gier wideo pod koniec lat 90., pracując między innymi w GameTek, Atari, Interactive Media/Ripcord Games oraz SegaSoft. W 1999 roku dołączył do studia 2015 Inc., gdzie objął stanowisko głównego projektanta trzeciej części serii Medal of Honor, czyli kultowego Medal of Honor: Allied Assault, wydanej przez Electronic Arts. Po konflikcie z EA, Zampella, Grant Collier oraz Jason West założyli studio Infinity Ward, nawiązując współpracę z Activision. W 2003 roku zespół wypuścił pierwszą odsłonę Call of Duty, dając początek jednej z największych marek w historii gier wideo. W jednym z późniejszych wywiadów Zampella stwierdził kontrowersyjnie, że jedynym powodem, dla którego Call of Duty w ogóle powstało, było to, w jaki sposób EA potraktowało zespół.