Vince Zampella nie żyje. Współtwórca Call of Duty zginął w wypadku samochodowym

2025/12/23 08:00
Vince Zampella, współzałożyciel studia Infinity Ward i jedna z kluczowych postaci stojących za powstaniem serii Call of Duty oraz odrodzeniem marki Battlefield, zmarł w wyniku wypadku samochodowego.

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 21 grudnia, w górach San Gabriel w Kalifornii. Według doniesień był to wypadek z udziałem jednego pojazdu, który zjechał z drogi i uderzył w betonową barierę. Jak podaje NBC4 Los Angeles, kierowca zginął na miejscu w wyniku pożaru samochodu, natomiast pasażer został wyrzucony z pojazdu i zmarł później w szpitalu. Szczegóły dotyczące przyczyn wypadku nie zostały ujawnione.

Vince Zampella
Vince Zampella

Vince Zampella nie żyje

Zampella rozpoczął swoją karierę w branży gier wideo pod koniec lat 90., pracując między innymi w GameTek, Atari, Interactive Media/Ripcord Games oraz SegaSoft. W 1999 roku dołączył do studia 2015 Inc., gdzie objął stanowisko głównego projektanta trzeciej części serii Medal of Honor, czyli kultowego Medal of Honor: Allied Assault, wydanej przez Electronic Arts. Po konflikcie z EA, Zampella, Grant Collier oraz Jason West założyli studio Infinity Ward, nawiązując współpracę z Activision. W 2003 roku zespół wypuścił pierwszą odsłonę Call of Duty, dając początek jednej z największych marek w historii gier wideo. W jednym z późniejszych wywiadów Zampella stwierdził kontrowersyjnie, że jedynym powodem, dla którego Call of Duty w ogóle powstało, było to, w jaki sposób EA potraktowało zespół.

Zampella i West pozostawali w Activision do 2010 roku, kiedy zostali zwolnieni pod zarzutem niesubordynacji. W odpowiedzi wytoczyli wydawcy proces, który zakończył się ugodą pozasądową na nieujawnionych warunkach. Następnie współtworzyli studio Respawn Entertainment, odpowiedzialne za takie produkcje jak Titanfall, Apex Legends oraz gry z serii Star Wars Jedi. Respawn zostało później przejęte przez Electronic Arts.

GramTV przedstawia:

W 2020 roku EA powierzyło Zampelli kierownictwo nad studiem DICE, stawiając przed nim zadanie odbudowy marki Battlefield. Jego działania przyniosły efekty, bowiem wydany w tym roku Battlefield 6 spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem krytyków oraz sprzedał się lepiej niż początkowo zakładano.

Śmierć Vince’a Zampelli wywołała falę reakcji w branży gier. Twórcy, wydawcy i gracze na całym świecie dzielą się w mediach społecznościowych wspomnieniami i wyrazami uznania dla jego ogromnego wkładu w rozwój nowoczesnych strzelanek i całej branży gier wideo.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/cod-battlefield-boss-vince-zampella-dies-in-car-crash/1100-6537144/

