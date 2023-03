Sony: oferta Microsoftu na Call of Duty "nieodwracalnie zaszkodzi konkurencji"

Jak podaje serwis GameIndustry.biz, Sony opublikowało oświadczenie dotyczące warunków 10-letniej umowy Microsoftu związanej z serią Call of Duty na konsolach PlayStation. Japońska korporacja twierdzi, że oferta nieodwracalnie zaszkodzi konkurencji oraz innowacyjności w branży. Co więcej, gigant z Redmond miał naciskać na to, aby urzędnicy z Wielkiej Brytanii zredagowali tekst, utajniając jego szczegóły.

Sony ponownie wyraża niezadowolenia ofertą Microsoftu

Tak brzmi oświadczenie przesłane dziennikarzom GamesIndustry.biz:

W tym tygodniu opublikowano zredagowane wersje uwag złożonych przez SIE [Sony Interactive Entertainment – przyp. red.] i Microsoft w sprawie zawiadomienia CMA [brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków – przyp. red.] o środkach zaradczych. Informacje dotyczące warunków oferty złożonej przez Microsoft w sprawie dostarczania przyszłych wersji Call of Duty na PlayStation zostały zredagowane na prośbę Microsoftu. Uważamy, iż jego obecna oferta nieodwracalnie zaszkodzi konkurencji i innowacyjności w branży.

Warto w tym momencie przypomnieć, iż amerykańska korporacja zaoferowała Sony umowę dotyczącą dostarczania przyszłych odsłon Call of Duty na konsolach PlayStation – obejmowała ona m.in. gwarancję tej samej jakości gier na wszystkich platformach sprzętowych. Najprawdopodobniej była to poniekąd odpowiedź na zarzuty Japończyków odnośnie do tego, iż Microsoft mógłby celowo dostarczać wadliwe wersje gier Call of Duty na konsole PlayStation.