Microsoft testuje darmową wersję Xbox Cloud Gaming. Usługa zawierałaby reklamy

Według doniesień z mediów społecznościowych, Microsoft przygotowuje darmową, wspieraną reklamami wersję Xbox Cloud Gaming, która ma zostać uruchomiona w formie testów beta. Nowy wariant usługi miałby pozwolić użytkownikom na maksymalnie pięć godzin rozgrywki miesięcznie, przy czym każda sesja byłaby poprzedzona krótkim blokiem reklamowym.

Microsoft testuje Xbox Cloud Gaming w darmowej formie

Xbox Cloud Gaming to element subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, umożliwiający streamowanie wybranych gier bez konieczności pobierania ich na dysk. Produkcje uruchamiane są na dedykowanych serwerach Microsoftu, a użytkownicy mogą grać na konsolach Xbox, komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych lub w przeglądarkach internetowych. Wymagane jest jednak stabilne łącze, najlepiej światłowodowe lub kablowe. Usługa wyszła już z fazy beta i jest ogólnodostępna dla posiadaczy Game Pass Ultimate. Teraz jednak Microsoft chce poszerzyć dostęp do niej o dodatkowy, darmowy wariant.