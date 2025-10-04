Zaloguj się lub Zarejestruj

Microsoft testuje darmową wersję Xbox Cloud Gaming. Usługa zawierałaby reklamy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/04 12:00
0
0

Czy Xbox Cloud Gaming może przejść w takiej formie?

Według doniesień z mediów społecznościowych, Microsoft przygotowuje darmową, wspieraną reklamami wersję Xbox Cloud Gaming, która ma zostać uruchomiona w formie testów beta. Nowy wariant usługi miałby pozwolić użytkownikom na maksymalnie pięć godzin rozgrywki miesięcznie, przy czym każda sesja byłaby poprzedzona krótkim blokiem reklamowym.

Xbox Cloud Gaming
Xbox Cloud Gaming

Microsoft testuje Xbox Cloud Gaming w darmowej formie

Xbox Cloud Gaming to element subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, umożliwiający streamowanie wybranych gier bez konieczności pobierania ich na dysk. Produkcje uruchamiane są na dedykowanych serwerach Microsoftu, a użytkownicy mogą grać na konsolach Xbox, komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych lub w przeglądarkach internetowych. Wymagane jest jednak stabilne łącze, najlepiej światłowodowe lub kablowe. Usługa wyszła już z fazy beta i jest ogólnodostępna dla posiadaczy Game Pass Ultimate. Teraz jednak Microsoft chce poszerzyć dostęp do niej o dodatkowy, darmowy wariant.

GramTV przedstawia:

Jak podaje The Verge, darmowa wersja Xbox Cloud Gaming miałaby być finansowana przez reklamy i dostępna także dla osób bez aktywnej subskrypcji Game Pass. Rozgrywka byłaby ograniczona do jednej godziny na sesję, maksymalnie pięciu godzin w miesiącu (limity mogą się jeszcze zmienić przed końcem fazy testowej) oraz do krótkiego, około dwuminutowego bloku reklam wyświetlanego przed uruchomieniem gry. Do biblioteki darmowej wersji trafią wybrane tytuły, gry przypisane do konta Microsoft użytkownika, a także produkcje dostępne w ramach wydarzeń typu Free Play Days.

Planowany start bety darmowego Xbox Cloud Gaming zbiega się z podwyżką cen Xbox Game Pass, ogłoszoną 1 października. Subskrypcje zmieniły nazwy i dotychczasowe warianty Core i Standard zostały przemianowane na Essential i Premium, a Game Pass Ultimate zdrożał z 19,99 do aż 29,99 dolarów miesięcznie. Podwyżki wywołały falę niezadowolenia wśród graczy, z których wielu zdecydowało się anulować swoje subskrypcje. Microsoft liczy jednak, że darmowy, reklamowy wariant Xbox Cloud Gaming pozwoli utrzymać zainteresowanie usługą i przyciągnie nowych użytkowników.

Źródło:https://gamerant.com/microsoft-xbox-cloud-gaming-free-version-testing-report

Tagi:

News
Microsoft
Xbox Game Pass
usługa
technologia
Xbox
chmura
granie w chmurze
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Series X
Tech
Xbox Series S
darmowa wersja
Xbox Cloud Gaming
usługi online
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112