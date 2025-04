Nintendo tłumaczy wysoką cenę Mario Kart World. „To przykład zmiennego modelu cenowego”

W rozmowie z The Washington Post, szef Nintendo of America Doug Bowser podkreślił, że wyższa cena Mario Kart World odzwierciedla szeroki zakres i głębię rozgrywki. Było wiele głosów graczy, którzy mówili wprost – jeśli gra jest warta swojej ceny to jestem w stanie za nią zapłacić. Tylko czy nowe Mario Kart World faktycznie będzie dla Nintendo takim game changerem?

Można się spodziewać zmienności cen w zależności od gry. Nie ustaliliśmy żadnego punktu odniesienia.

To nie pierwszy raz, gdy Nintendo decyduje się na droższy tytuł. Podobnie było z The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, które kosztowało 70 dolarów, czyli o 10 więcej niż poprzednia część, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Dla porównania, inne gry startowe na Switcha 2 mają niższe ceny. Donkey Kong Bananza wyceniono na 70 dolarów, a Switch 2 Welcome Tour ma kosztować zaledwie 10 dolarów jako pozycja budżetowa. Inną sprawą jest, że wielu graczy uważa, iż ta ostatnia pozycja powinna być w całości darmowa jako demo technologiczne nowej konsoli.