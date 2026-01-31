Lista premier na Xbox i PC. Remake klasyka i bijatyka dla fanów My Hero Academia

Microsoft przypomina o nowościach, które w najbliższych dniach trafią w ręce graczy.

Microsoft zaprezentował listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. W nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 14 nowymi produkcjami. Jedną z najważniejszych pozycji na liście wydaje się Dragon Quest VII Reimagined.

Zgodnie z zapowiedziami remake siódmej odsłony kultowej serii jRPG zadebiutuje już 4 lutego 2026 roku, a więc w najbliższą środę. Miłośnicy bijatyk i mangi My Hero Academia z pewnością czekają natomiast na premierę My Hero Academia: All’s Justice. Wspomniana produkcja, której wydawcą jest Bandai Namco, ukaże się natomiast 5 lutego 2026 roku.

Warto wspomnieć także o Carmageddon: Rogue Shift – nowej odsłonie brutalnych gier wyścigowych, która trafi w ręce graczy już 6 lutego 2026 roku. Jak wspomnieliśmy wyżej, w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox w najbliższych dniach pojawi się 14 nowych gier. Pełną listę przyszłotygodniowych premier na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (2-6 lutego 2026) 4 lutego – Dragon Quest VII Reimagined (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

4 lutego – Hidden Cats in Christmas (Xbox Play Anywhere)

4 lutego – Lovish

4 lutego – New Yankee: Through the History Mirror Collector’s Edition

4 lutego – Tiny Biomes (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere / Handheld Optimized)

5 lutego – Dragon Spira (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

5 lutego – Jimmy and the Pulsating Mass (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

5 lutego – Menace (Game Preview)

5 lutego – My Hero Academia: All’s Justice (Optimized for Xbox Series X|S)

5 lutego – Sora – Winds of the Jungle (Optimized for Xbox Series X|S)

6 lutego – Car Cops (Xbox Play Anywhere / Handheld Optimized)

6 lutego – Carmageddon: Rogue Shift (Optimized for Xbox Series X|S)

6 lutego – Dark Quest: Remastered

6 lutego – Un.Key (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere / Handheld Optimized)

