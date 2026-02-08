Xbox Game Pass ma być jeszcze lepsze. Microsoft planuje duże zmiany w usłudze

Wygląda na to, że afera cenowa, narosła wokół subskrybcji Microsoft, odeszła w zapomnienie. Gigant skupia się teraz na dalszym rozwoju swojej sztandarowej usługi.
Microsoft ma ambitne plany wobec Xbox Game Pass. Jak wynika z najnowszych doniesień, gigant z Redmond bada kolejne sposoby na znaczące rozszerzenie swojej usługi abonamentowej – zarówno pod względem oferty gier, jak i samego modelu subskrypcji. Choć zmiany nie nastąpią szybko, kierunek jest jasny: Game Pass ma stać się jeszcze większym ekosystemem.
Xbox Game Pass ma być jeszcze lepsze
Według informacji podanych przez The Verge, Microsoft znajduje się na wczesnym etapie analizowania różnych scenariuszy rozwoju usługi. Jednym z rozważanych pomysłów jest połączenie Xbox Game Pass Ultimate z PC Game Pass, co wpisywałoby się w coraz mniej restrykcyjne podejście firmy do podziału między graniem na konsolach i komputerach. W kontekście plotek o przenośnej konsoli Xbox oraz odejściu od ścisłych ekskluzywów, taki ruch wydaje się logiczny.
Inna opcja to łączenie Game Passa z zewnętrznymi usługami subskrypcyjnymi, co mogłoby znacząco poszerzyć katalog dostępnych tytułów. Na razie nie wskazano konkretnych partnerów, ale byłby to krok w stronę modelu „wszystko w jednym”.
Warto przypomnieć, że w październiku Microsoft mocno podpadł graczom, podnosząc ceny usługi. Skala niezadowolenia była tak duża, że strona usługi miała problemy techniczne z powodu masowych rezygnacji. Niedługo później firma zaczęła intensywniej rozważać dalsze rozszerzenia oferty, m.in. poprzez współpracę z Ubisoft+, która wprowadziła do Game Passa kilkanaście odsłon serii Assassin’s Creed.
