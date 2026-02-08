Xbox Game Pass ma być jeszcze lepsze. Microsoft planuje duże zmiany w usłudze

Wygląda na to, że afera cenowa, narosła wokół subskrybcji Microsoft, odeszła w zapomnienie. Gigant skupia się teraz na dalszym rozwoju swojej sztandarowej usługi.

Microsoft ma ambitne plany wobec Xbox Game Pass. Jak wynika z najnowszych doniesień, gigant z Redmond bada kolejne sposoby na znaczące rozszerzenie swojej usługi abonamentowej – zarówno pod względem oferty gier, jak i samego modelu subskrypcji. Choć zmiany nie nastąpią szybko, kierunek jest jasny: Game Pass ma stać się jeszcze większym ekosystemem.

Xbox Game Pass ma być jeszcze lepsze

Według informacji podanych przez The Verge, Microsoft znajduje się na wczesnym etapie analizowania różnych scenariuszy rozwoju usługi. Jednym z rozważanych pomysłów jest połączenie Xbox Game Pass Ultimate z PC Game Pass, co wpisywałoby się w coraz mniej restrykcyjne podejście firmy do podziału między graniem na konsolach i komputerach. W kontekście plotek o przenośnej konsoli Xbox oraz odejściu od ścisłych ekskluzywów, taki ruch wydaje się logiczny.