Microsoft zmienia zdanie. The Outer Worlds 2 jednak nie za 80 dolarów

Microsoft podjął decyzję o wycofaniu się z planów podniesienia cen swoich flagowych gier Xbox do 80 dolarów, które miały obowiązywać w dalszej części bieżącego roku. Zgodnie z komunikatem firmy, ceny „pełnopłatnych tytułów świątecznych”, w tym wyczekiwanej gry The Outer Worlds 2, zostaną przywrócone do poziomu 70 dolarów.