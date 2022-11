Marvel’s Midnight Suns na nowym materiale. Ghost Rider w akcji

Twórcy Marvel’s Midnight Suns nie zwalniają tempa jeśli chodzi o marketing. W ostatnim czasie jesteśmy wręcz bombardowani materiałami z gry. Do debiutu pozostało mniej niż miesiąc, więc to najlepsza pora, by zachęcić do zakupu produkcji już w dniu premiery. Najnowsze wideo poświęcone zostało prezentacji jednego z bohaterów. Panie i Panowie, zobaczcie, jak w akcji prezentuje się Ghost Rider.

Ghost Rider w Marvel’s Midnight Suns

Twórcy skupili się głównie na tym, by zaprezentować nam, jak Ghost Rider będzie radził sobie na polu bitwy. Możemy przyjrzeć się bliżej jego zdolnościom oraz posłuchać o ich zastosowaniu w walce. Muszę przyznać, że dotychczas każda z zaprezentowanych przez twórców postaci zapowiada się interesująco, a kolejne materiały nastawiają pozytywnie do Marvel’s Midnight Suns. Jeśli jesteście żądni większej dawki informacji na temat najnowszej gry autorstwa Firaxis Games, to poniżej znajdziecie linki do najciekawszych artykułów.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Midnight Suns zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. W pierwszej kolejności, bo już 2 grudnia, swoją szansę przeniesienia się do tego świata otrzymają posiadacze PC oraz konsol najnowszej generacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku gra pojawi się na pozostałych wymienionych sprzętach.



Zachęcamy również do sprawdzenia naszych wrażeń z przedpremierowej wersji: Grałem w Marvel's Midnight Suns – tak pomieszane, że aż grywalne.