Marvel’s Midnight Suns w akcji na długim materiale

Premiera Marvel’s Midnight Suns coraz bliżej, a twórcy bombardują nas kolejnymi materiałami z gry. Tym razem otrzymaliśmy solidną dawkę rozgrywki, która zaprezentowana została podczas specjalnego streamu. Na gameplayu możemy zobaczyć, jak w akcji sprawują się bohaterowie tacy jak Ghost Rider, Captain America i Blade. Trzeba przyznać, że całość zapowiada się niezwykle obiecująco, a fani taktycznych turówek raczej nie będą zawiedzeni.

Marvel’s Midnight Suns będzie jedną z najgorętszych premier końcówki roku

Ostatnio dowiedzieliśmy się również nieco więcej na temat długości kampanii w Marvel’s Midnight Suns. Fani dłuższych produkcji raczej nie będą rozczarowani. Jeśli wierzyć zapewnieniom twórców, skupiając się wyłącznie na głównej linii fabularnej, gra powinna dostarczyć nam około 40-50 godzin zabawy. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.



Oczywiście, w przyszłości z pewnością pojawią się rozbudowujące zawartość dodatki. Ostatnia akcja marketingowa wskazuje na to, że wśród bohaterów dostępnych w Marvel’s Midnight Suns może pojawić się uwielbiany przez wszystkich Deadpool.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Midnight Suns zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. W pierwszej kolejności, bo już 2 grudnia swoją szansę przeniesienia się do tego świata otrzymają posiadacze PC oraz konsol najnowszej generacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku gra pojawi się na pozostałych wymienionych sprzętach.



Zachęcamy również do sprawdzenia naszych wrażeń z przedpremierowej wersji: Grałem w Marvel's Midnight Suns – tak pomieszane, że aż grywalne.