Deadpool zawita do Marvel’s Midnight Suns?

Premiera Marvel’s Midnight Suns zbliża się wielkimi krokami, a marketingowcy dwoją się i troją, byśmy o tym nie zapomnieli. Tym razem przypomina nam o tym sam Deadpool, który włamał się na twitterowe konto projektu, dokonując tam kilku zmian. Oprócz nowej grafiki profilowej nazwa konta zmieniona została na DeadpoolSuns, co ma być głównym hasztagiem w kampanii, której celem jest dodanie bohatera do gry. Opublikował również wymowne wideo, które znajdziecie poniżej.

Deadpool w Marvel’s Midnight Suns może spodobać się fanom

Trzeba przyznać, że to całkiem fajnie zaaranżowana akcja marketingowa i chętnie będę obserwował, jak potoczą się jej dalsze losy. Deadpool to z pewnością jedna z najpopularniejszych postaci, a jego obecność w Marvel’s Midnight Suns mogłaby przyciągnąć przed ekran wiele osób.



W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się również nieco więcej na temat długości kampanii w Marvel’s Midnight Suns. Fani dłuższych produkcji z pewnością nie będą zawiedzeni. Skupiając się wyłącznie na głównej linii fabularnej, gra powinna dostarczyć nam około 40-50 godzin zabawy. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Midnight Suns zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. W pierwszej kolejności, bo już 2 grudnia swoją szansę przeniesienia się do tego świata otrzymają posiadacze PC oraz konsol najnowszej generacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku gra pojawi się na pozostałych z wymienionych sprzętów.



Zachęcamy również do sprawdzenia naszych wrażeń z przedpremierowej wersji: Grałem w Marvel's Midnight Suns – tak pomieszane, że aż grywalne.