Długość kampanii w Marvel’s Midnight Suns może Was pozytywnie zaskoczyć

Podczas ostatniej prezentacji Marvel’s Midnight Suns dyrektor kreatywny - Jake Solomon oraz producent - Garth DeAngelis odpowiadali na pytania związane z ich najnowszą produkcją. Odpowiedzi dość jasno wskazują, jak długą grą będzie dzieło autorstwa Firaxis Games. Jeśli wierzyć zapewnieniom twórców, główny wątek kampanii fabularnej powinien zaabsorbować nas na około 40-50 godzin. A przecież są jeszcze zadania poboczne i masa innych rzeczy do zrobienia.

Marvel’s Midnight Suns – długość kampanii

Podczas testów wielu graczy potrzebowało ponad 60, a nawet 70 godzin, by ukończyć grę i to bez sprostania wszystkim z przygotowanych przez twórców wyzwań. Mamy tu więc do czynienia z naprawdę solidnym gabarytowo tytułem. Mając na uwadze inne gry autorstwa Firaxis Games, mogliśmy się jednak tego spodziewać. Studio słynie bowiem z produkcji, które potrafią utrzymać przed monitorem przez wiele godzin. Miejmy nadzieję, że podobnie będzie i w tym przypadku.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Midnight Suns zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. W pierwszej kolejności, bo już 2 grudnia swoją szansę przeniesienia się do tego świata otrzymają posiadacze PC oraz konsol najnowszej generacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku gra pojawi się na pozostałych z wymienionych sprzętów.



