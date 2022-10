Marvel planuje anulować kilka swoich seriali. Będzie więcej filmów z MCU

Marvel planuje w krótkometrażowych filmach wprowadzać nowe postacie do swojego uniwersum, których przygody nie poradziłyby sobie w kinach, jak również w serialowej formie. Z tego względu studio zamierza anulować niektóre ze swoich serialowych planów, które obecnie są na wczesnym etapie rozwoju i zamienić je w programy specjalne. Miałoby to się odbyć z korzyścią zarówno do samych postaci, których wprowadzenie nie zostałoby przeciągnięte przez z góry określoną liczbę odcinków, jak również samych widzów. Dodatkowo przyśpieszyłoby to wprowadzenie do MCU mniej znaczących superbohaterów.

Przypomnijmy, że Wilkołak Nocą zadebiutuje na Disney+ już 7 października. Według wcześniejszych informacji program będzie trwał trochę ponad 50 minut.