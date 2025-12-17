Nowe kierownictwo w Sucker Punch. Współtwórca studia kończy niemal 30-letnią misję

W Sucker Punch Productions doszło do znaczącej zmiany kadrowej. Deweloper ogłosił, że współzałożyciel studia, Brian Fleming, opuścił firmę. Fleming, który współtworzył Sucker Punch w 1998 roku i pełnił w nim funkcję producenta, skończył tym samym niemal 30-letnią kadencję.

Brian Fleming opuszcza Sucker Punch

Sony Interactive Entertainment ogłosiło tę ważną informację za pośrednictwem wpisu na blogu w dniu 16 grudnia. W artykule stwierdzono, że dla studia „rozpoczyna się następny rozdział”, a przyszłe pomysły i wydania mają być realizowane pod kierownictwem Jasona Connella i Adriana Bentleya. Oświadczenie to ujawniło również, że Fleming przez ostatni rok blisko współpracował z PlayStation Studios, dbając o to, by Sucker Punch zostało przekazane w najlepsze ręce.