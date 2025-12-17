Nowe kierownictwo w Sucker Punch. Współtwórca studia kończy niemal 30-letnią misję

Brian Fleming przekazuje kierownictwo nowemu zespołowi.
W Sucker Punch Productions doszło do znaczącej zmiany kadrowej. Deweloper ogłosił, że współzałożyciel studia, Brian Fleming, opuścił firmę. Fleming, który współtworzył Sucker Punch w 1998 roku i pełnił w nim funkcję producenta, skończył tym samym niemal 30-letnią kadencję.
Sony Interactive Entertainment ogłosiło tę ważną informację za pośrednictwem wpisu na blogu w dniu 16 grudnia. W artykule stwierdzono, że dla studia „rozpoczyna się następny rozdział”, a przyszłe pomysły i wydania mają być realizowane pod kierownictwem Jasona Connella i Adriana Bentleya. Oświadczenie to ujawniło również, że Fleming przez ostatni rok blisko współpracował z PlayStation Studios, dbając o to, by Sucker Punch zostało przekazane w najlepsze ręce.
Po niemal trzech dekadach współtworzenia ikonicznych marek, takich jak Sly Cooper, inFAMOUS, Ghost of Tsushima oraz Ghost of Yōtei, Brian Fleming ogłosił, że przekazuje kierownictwo nad studiem Sucker Punch nowemu pokoleniu. W ciągu ostatniego roku Brian ściśle współpracował z PlayStation Studios, aby mieć pewność, że Sucker Punch trafia w najlepsze ręce i będzie dalej rozwijać się w oparciu o solidne fundamenty, gwarantujące studiu dalsze sukcesy. – czytamy na blogu.
Jason Connell i Adrian Bentley odegrali w ostatnich latach istotną rolę w określaniu kierunku technicznego i kreatywnego rozwoju Sucker Punch. Connell, który pracował jako współreżyser kreatywny nad serią Ghost, przyczynił się do ukształtowania unikalnego stylu narracji i wizualnej tożsamości studia. Z kolei Bentley, pełniący funkcję dyrektora technicznego, kierował działaniami produkcyjnymi i inżynieryjnymi, przyczyniając się do innowacji w systemach gier i narzędziach deweloperskich.
Nowy zespół kierowniczy uzupełnia Nate Fox, który utrzyma swoje stanowisko współreżysera kreatywnego. Na zakończenie komunikatu złożono Flemingowi życzenia sukcesów, a fanów zapewniono, że studio, mimo odejścia współzałożyciela, jest pod nowym kierownictwem w dobrych rękach.
