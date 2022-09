W jaki sposób Wolverine pojawi się w Deadpoolu 3? Aktorzy odpowiadają… tak jakby

To naprawdę się dzieje. Hugh Jackman po kilkuletniej przerwie znów wcieli się w Wolverine’a. I to nie w byle jakiej produkcji, ale w Deadpoolu 3. Świetną wiadomość dla fanów superbohaterów potwierdził wczoraj Ryan Reynolds w zabawnym filmie. Teraz aktor wraz z Hugh Jackmanem usiedli wspólnie na kanapie, aby wyjaśnić niektóre palące kwestie i wątpliwości. Ale zrobili to w swoim stylu.

Deadpool 3 nie naruszy historii z Logan: Wolverine

Na materiale Ryan Reynolds potwierdził, że nie będą ingerować w historię, a także śmierć głównego bohatera, zaprezentowaną w Logan: Wolverine, którego akcja rozgrywała się w 2029 roku. Gdy aktorzy mieli już powiedzieć, o czym będzie opowiadać Deadpool 3, zamiast ich słów słyszymy utwór „Wake Me Up Before You Go-Go” zespołu Wham!, którego Pyskaty Najemnik jest wielkim fanem. Sądząc jednak po żywych reakcjach aktorów podczas opowiadania fabuły, możemy oczekiwać wiele akcji i humoru. Zabawne wideo z udziałem Reynoldsa i Jackmana zobaczycie poniżej.