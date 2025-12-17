F1 wyjaśnia nowe przepisy wyścigowe na 2026 rok. Uproszczone nazewnictwo ma zapobiec chaosowi

Otrzymaliśmy obszerne wyjaśnienie zmian, które będą obowiązywały od nowego sezonu F1.

Formuła 1 oficjalnie zaprezentowała i wyjaśniła nowe, uproszczone nazewnictwo kluczowych elementów przepisów technicznych i sportowych, które wejdą w życie w sezonie 2026. Zmiany wprowadzono po obawach, że dotychczasowe terminy mogłyby być zbyt skomplikowane i niezrozumiałe dla kibiców. Przy okazji wyjaśniono na czym polegają poszczególne zmiany. Wyjaśnienie zmian w F1 na sezon 2026 Po konsultacjach z kluczowymi interesariuszami oraz finalizacji regulaminów technicznych i sportowych dla zupełnie nowej generacji bolidów, FIA oraz Formuła 1 potwierdziły rezygnację z kilku dotychczasowych określeń. Z przepisów znikają między innymi terminy X-mode, Z-mode oraz Manual Override Mode, które uznano za nadmiernie złożone i potencjalnie mylące.

Sezon 2026 przyniesie jedne z największych zmian w historii Formuły 1. Nowe bolidy będą mniejsze i lżejsze, a kluczową rolę odegra w nich aktywna aerodynamika, zaprojektowana z myślą o poprawie jakości ścigania i umożliwieniu samochodom jazdy bliżej siebie niż w poprzedniej erze. Równie istotne zmiany obejmą jednostki napędowe. Nowe silniki będą opierać się na równym podziale mocy – 50 procent z silnika spalinowego i 50 z napędu elektrycznego. Z układu hybrydowego zniknie kosztowny element MGU-H, co ma uprościć konstrukcję i obniżyć koszty. Bolidy będą napędzane zaawansowanymi paliwami zrównoważonymi, a także otrzymają węższe, 18-calowe opony. Nowe przepisy znacząco zwiększą odpowiedzialność kierowców. Kluczowe stanie się podejmowanie decyzji dotyczących użycia, odzyskiwania i oszczędzania energii, co ma dodać nowy, strategiczny wymiar bezpośrednim pojedynkom na torze. Formuła 1 podkreśla, że pakiet zmian na 2026 rok to największa rewolucja regulaminowa w 75-letniej historii mistrzostw świata, która ma wstrząsnąć układem sił, stworzyć nowe emocje i zapewnić jeszcze lepsze widowisko. Aby ułatwić zrozumienie zmian, F1 przedstawiła oficjalne definicje nowych terminów obowiązujących od 2026 roku o których wspomniałem na początku: Overtake Mode Tryb umożliwiający kierowcom znajdującym się w odległości do jednej sekundy od poprzedzającego bolidu wykorzystanie dodatkowej mocy w celu wyprzedzania. Zastępuje system DRS i stanowi narzędzie strategiczne, może być użyty jednorazowo lub rozłożony na całe okrążenie.

Boost Mode Sterowany przez kierowcę tryb wykorzystania energii z systemu ERS, stosowany ofensywnie lub defensywnie w zależności od sytuacji na torze. Zapewnia maksymalną moc silnika i baterii po naciśnięciu przycisku, niezależnie od miejsca na torze. Active Aero Dynamicznie regulowane elementy przedniego i tylnego skrzydła, działające w określonych sekcjach toru przy wysokich prędkościach. System obejmuje tryby zakrętów i prostych, zwiększając przyczepność oraz pozwalając na pełniejsze wykorzystanie mocy bolidu. Recharge Proces ładowania baterii poprzez odzyskiwanie energii z hamowania, odjęcia gazu na końcu prostych, a także w zakrętach pokonywanych przy częściowym użyciu mocy.