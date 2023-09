Marvel opóźnia premiery wszystkich seriali na Disney+. Jest jeden wyjątek

Dla Marvela oznacza to przesunięcie wielu wcześniej ogłoszonych projektów Disney+ na nowe daty premier . Wszystko wskazuje na to, że drugi sezon Lokiego będzie prawdopodobnie jedynym serialem, który streamer opublikuje zgodnie z wcześniejszym planem.

Chociaż istnieje wiele przyczyn powodujących zmiany planów wydawniczych, to bez wątpienia strajki scenarzystów i aktorów są najpoważniejszą z nich. Chociaż Marvel ma wiele projektów ukończonych z wyprzedzeniem i gotowych do realizacji w następnym roku, przerwa w pracach uniemożliwi studiu dalsze kręcenie nowych treści. Marvel prawdopodobnie ma wystarczającą liczbę zaplanowanych projektów gotowych do emisji, ale ich publikacja teraz spowodowałaby ogromną pustkę w kalendarzu premier w przyszłym roku. To, dlatego studio rozwleka premiery w czasie. Z pewnością da to również czas na wytchnienie przepracowanym zespołom ds. efektów wizualnych.

Marvel opóźnia premiery swoich produkcji w Disney+

Dyrektorzy Marvela zaczęli panikować w związku z trwającymi strajkami w Hollywood, ponieważ trwają one rekordowo długo. Wszyscy pamiętają, że poprzedni strajk Writers Guild of America, który trwał od końca 2007 do początku 2008 roku, czyli zaledwie 100 dni, doprowadził do paraliżującego zastoju w branży. W tym wypadku straty są trudne do przewidzenia, gdyż końca protestu nie widać.