Kolejny serial Marvela bez opóźnień. Studio jednak nie wierzy w ten projekt

Jeszcze na początku lipca pojawiły się doniesienia, że Echo było tak złą produkcją, że rozważano skasowanie serialu. Ostatecznie Marvel podjął decyzję, aby dokończyć swój projekt. W porównaniu do innych swoich seriali, wszystkie odcinki Echo mają pojawić się na platformie w dniu premiery. Zrezygnowano więc z cotygodniowych debiutów nowych epizodów, jak miało to miejsce przy poprzednich produkcjach.

Pokazuje to, że Marvel nie wierzy w tej serial i woli wydać całość od razu, niż tracić kolejnych widzów z tygodnia na tydzień. Udostępnienie całego sezonu w dniu premiery to również ograniczenie „złego marketingu”, gdzie fani MCU będą krócej dyskutować o ewentualnej porażce Echo, niż gdyby co tydzień wracali do tematu i w sieci pojawiały się nowe niepochlebne posty przez kilka tygodni z rzędu.